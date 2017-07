Câmara quer R$ 2 mi de publicidade destinados a estrada

Os vereadores de Araras aprovaram na última sessão da Câmara de Araras alterações no Plano Plurianual de Araras para que verbas destinadas nos próximos...

Os vereadores de Araras aprovaram na última sessão da Câmara de Araras alterações no Plano Plurianual de Araras para que verbas destinadas nos próximos quatro anos a publicidade sejam aplicadas na pavimentação de estrada rural na zona oeste da cidade.

As alterações, contudo, não garantem que a estrada seja pavimentada. A estrada citada começa na região oeste da cidade e liga Araras ao bairro rural de Mata Negra (já na vizinha Rio Claro). A ligação também é via de acesso à Fazenda Belmonte e outras propriedades rurais.

O Plano Plurianual é uma lei que prevê os gastos para um quadriênio – no caso atual é contemplado o período entre 2018 e 2021. Além de contemplar as despesas de capital e outras delas decorrentes, o Plano ainda traça programas de duração continuada e ainda descreve os Programas Governamentais/Metas/Custos e outras ações. É como se fosse um planejamento maior do governo para os próximos quatro anos.

E nesse planejamento a Prefeitura pretendia gastar cerca de R$ 1 milhão por ano com publicidade. Nos primeiros seis meses do ano a Prefeitura já gastou com a área de Comunicação cerca de R$ 350 mil. Entre 2013 e 2016 o gasto chegou sempre foi em volta de R$ 1 milhão ao ano com a mesma pasta. O ano de 2015 foi exceção – no período a pasta custou cerca de R$ 2 milhões.

A ideia era se manter a verba no mesmo patamar à pasta, mas com a proposta de emenda com votos favoráveis dos vereadores até então, a Secretaria de Comunicação Social e Institucional perderia em despesas com Propaganda e Publicidade cerca de R$ 500 mil por ano. Na previsão inicial do prefeito Pedrinho Eliseu a pasta teria para publicidade em 2018 exatos R$ 900 mil; em 2019 pouco mais de R$ 900 mil; em 2020 cerca de R$ 1 milhão e 2021 pouco mais que no ano anterior: R$ 1,1 milhão. Em quatro anos seriam cerca de R$ 4 milhões para publicidade.

Com a alteração no Plano Plurianual a mesma pasta teria R$ 500 mil de verba para publicidade por ano – em quatro anos seria disponibilizado R$ 2 milhões. O valor restante de pouco menos de R$ 2 milhões seria então incluído na pavimentação asfáltica da ARR – 060 (Estrada Rural Ivan Inácio de Oliveira Zurita).

Para o proponente de emenda, Francisco Nucci (PR), a escolha da estrada se deve ao fato de, na visão dele, a via ser uma das mais importantes estradas ainda sem pavimentação. “A estrada rural ARR-060 serve de passagem de inúmeros munícipes que utilizam da mesma para locomoção até seu trabalho, bem como, via de escoamento dos produtores rurais daquela região. Esse pedido é uma demanda antiga de munícipes e empresários que possuem suas unidades fabril no entorno da referida estrada”, cita Nucci na justificativa da mudança.

Segundo ele, com o período de chuva a via fica prejudicada, e os valores gastos anualmente com a necessidade de recuperação desta estrada se tornam altos “face ao estado precário que a mesma se encontra nesse período, comprometendo assim a segurança dos veículos e motoristas que ali trafegam”, entende o vereador.

Segundo Nucci, a estrada “possui um grande fluxo de veículos, pois além dos moradores e dos empresários daquela região, temos também que levar em consideração os munícipes que utilizam a via de forma turística, em visitação às históricas fazendas da região”.

O vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), presidente da Câmara, chegou a elogiar a proposta, mas explicou que a administração municipal quer “vender a imagem de Araras para as multinacionais”. O presidente da Câmara explicou que outras cidades fazem esse tipo de investimento com publicidade para atração de empresas. “É intenção do Executivo de trabalhar no sentido de se conquistas uma multinacional que gere bastante emprego em nossa cidade”, citou ele. Pedro Eliseu disse que votará favorável à proposta, mas se reservou no direito de votar a favor de futuro projeto do Executivo que possa alocar recursos para a Secretaria de Comunicação Social para publicações do tipo favoráveis à imagem de Araras ante a empresas de fora da cidade.

Os vereadores entenderam que a verba seria insuficiente para a pavimentação, mas ainda assim, ao entenderem que a iniciativa seria ao menos um início para as obras, aprovaram em primeiro turno a alocação dos recursos.

Apesar da aprovação da destinação da verba (em 1º turno) via Plano Plurianual, a previsão não obriga o Poder Executivo a elaborar o Orçamento de 2018 com a verba destinada para a estrada. E mesmo que isso conste no próximo Orçamento, não há obrigação formal para que ela seja, de fato, pavimentada.