Câmara Municipal abre campanha Novembro Azul em Araras

A Câmara Municipal deu início na terça-feira (1º) à campanha Novembro Azul. A campanha estende-se por todo o mês e busca conscientizar sobre o...

A Câmara Municipal deu início na terça-feira (1º) à campanha Novembro Azul. A campanha estende-se por todo o mês e busca conscientizar sobre o câncer de próstata, incentivar a prevenção e desconstruir o preconceito sobre os exames preventivos.

A campanha Novembro Azul foi idealizada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, organização da sociedade de interesse público (Oscip) que se dedica em todo o Brasil a levar informação sobre saúde e conscientizar sobre a importância da mudança de hábitos para a adoção de um estilo de vida mais saudável, focado na prevenção. Este ano, o enfoque será na saúde integral do homem.

Estatísticas sobre o problema apontam que ele é o segundo maior responsável pela morte oncológica masculina. A detecção precoce da doença pode aumentar as chances de cura em 90%. Mas cerca de 87% dos homens não aceitam submeter-se aos exames de toque, que indicam a sua incidência.

Para incentivar a campanha, a Câmara de Araras passa a ter sua fachada decorada com duas faixas de dez metros de tecido azul. O átrio da sede do Poder Legislativo também passa a apresentar iluminação especial, na mesma cor, chamando a atenção de quem passar pelo local à noite. No decorrer do mês, ainda haverá uma programação especial dedicada ao câncer de próstata, que será divulgada em breve.

A vereadora Magda Carbonero Celidorio (Rede), que preside a Câmara, reforçou a importância da campanha “É preciso acabar com o preconceito que ainda existe em muitos homens. O exame de toque é realizado pelo médico e dura apenas dez segundos. Se cuidar é preciso, porque a saúde deve vir sempre em primeiro lugar.”, pontuou.