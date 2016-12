Câmara gastou em 2016 menos do que em 2014

A Câmara de Araras gastou um pouco mais de R$ 4,7 milhões em 2016 e com isso fecha o período dos últimos 22 anos...

A Câmara de Araras gastou um pouco mais de R$ 4,7 milhões em 2016 e com isso fecha o período dos últimos 22 anos com seu maior gasto no ano de 2014, quando os valores despendidos passaram de R$ 5,1 milhões.

A Câmara informou, na última semana, a devolução em 2016 de pelo menos R$ 1,3 milhão. O valor é um pouco menor que o devolvido em 2015, quando voltaram aos cofres da Prefeitura quase R$ 1,4 milhão.

A cada ano os gastos com a Casa Legislativa vêm aumentando, mas o ano de 2014 teve um dos maiores saltos já registrados, com valores ultrapassando R$ 1 milhão de majoração na comparação com o ano anterior.

De fato no período de 20 anos o maior salto nos gastos ocorreu de 2012 para 2013. Em 2012 findou-se a gestão como presidente da Casa do vereador Irineu Norival Maretto (PSD), cujos gastos mais significativos englobaram a criação de 11 cargos de chefe de gabinete aos 11 vereadores.

Já em 2013 o gasto subiu cerca de R$ 1 milhão em apenas um ano, quando se iniciou a presidência da Câmara de Breno Cortella (PDT). Em 2014 outra alta de gastos, de mais R$ 1 milhão, fez com que os valores despendidos pela Casa chegassem ao patamar histórico de R$ 5,1 milhões. O valor acabou inflado pela reforma do prédio da Câmara (custo de R$ 470 mil) e pela implantação da TV Câmara (custo de R$ 450 mil).

Apesar do salto em 2013 e 2014, no ano de 2015, já sob presidência de Magda Celidório (Rede), os números divulgados pela Casa apontam queda desses gastos – a primeira queda desde o ano de 2011, em valores reais. No ano passado a Câmara, já contando a devolução de R$ 1,4 milhão, gastou R$ 4,5 milhões – um valor até abaixo do ano anterior.

Nesse ano os valores tiveram aumento relativamente baixo, quando são levados em conta os valores totais. Os gastos da Casa em 2016 chegaram a passar um pouco dos R$ 4,7 milhões – valor divulgado pela própria Câmara.

Seguindo ‘tradição’, Câmara devolve saldo ao município

A presidente da Câmara Municipal, vereadora Magda Carbonero Celidório (Rede), se reuniu com o prefeito Nelson Brambilla (PT) há uma semana para formalizar a restituição ao Poder Executivo do saldo do orçamento do Legislativo, conforme determina a legislação. O valor remanescente de 2016 foi de R$ 1.318.044,41.

O encontro aconteceu na Câmara Municipal, e contou ainda com as presenças do vice-presidente Marcelo de Oliveira (PRB) e do secretário da José Carlos da Silva Nascimento – Zé Bedé (PT), além da secretária municipal de Fazenda, Marizeth Baghin Morandim.

O vereador Marcelo de Oliveira chegou a pedir que R$ 87 mil do valor devolvido pelo Poder Legislativo seja investido no conserto e manutenção de 17 veículos da Linha da Saúde da Prefeitura “que necessitam de reparos”, mas a Prefeitura não divulgou se utilizará o recurso para os reparos.

A devolução do saldo remanescente do orçamento da Câmara, ao término de cada ano fiscal, atende a determinação da Loma (Lei Orgânica do Município de Araras).

Mesmo com TV Câmara, Casa continua com transmissão na imprensa local

Mesmo com a implantação da TV Câmara em 2014 – o custo inicial para o início das transmissões pela TV Câmara foi de R$ 450 mil – a Câmara continua realizando a transmissão de suas sessões em TV aberta e rádio de Araras.

Com isso, além do investimento na TV Câmara, o Legislativo também segue gastando com a transmissão das sessões ordinárias pela rede Opinião de TV e pela Rádio Araras FM – ambos veículos de imprensa de Araras.

Os contratos de transmissões destes veículos se mantiveram mesmo após o início das exibições pelo canal 4 digital e 96 analógico da Net, e também pela exibição das sessões pelo site do Legislativo. O canal da TV Câmara Araras é compartilhado com a TV Alesp, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e está no ar desde 11 de agosto de 2014.

Atualmente os contratos passam de R$ 18 mil por mês, podendo variar se houver sessões extraordinárias. O custo das transmissões pela Rede Opinião de TV e pela Rádio Araras FM são corrigida ano a ano. A emissora de TV recebe R$ 4.489,59 por sessão transmitida – valor que chega a mais de R$ 200 mil por ano. Já a Rádio Araras FM recebe R$ 418,83 por sessão.

Os contratos com a TV e com a Rádio foram objetos de termos aditivos por duas vezes, e por isso os valores já são maiores que os estipulados inicialmente, sendo reajustados anualmente com base em índice inflacionário.