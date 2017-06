Câmara garante que exoneração de servidor foi legal

A história sobre a exoneração de um funcionário comissionado da Câmara de Araras ainda não foi totalmente concluída. O então Chefe de Gabinete de...

A história sobre a exoneração de um funcionário comissionado da Câmara de Araras ainda não foi totalmente concluída. O então Chefe de Gabinete de Marcelo de Oliveira (PRB), Manoel José dos Santos Neto, foi exonerado repentinamente na última quinta-feira de maio (dia 25) após publicação de um Ato da Mesa da Câmara (presidida por Pedro Eliseu Sobrinho/DEM e que tem como vice-presidente Carlos Jacovetti/Rede e como secretária Anete Casagrande/PSDB).

O problema, que teria causado mal estar, seria a forma como o funcionário acabou exonerado – não houve, ao menos oficialmente, pedido do vereador Marcelo de Oliveira (PRB) para que ele saísse. Tribuna tentou contato com o vereador, que não atendeu as ligações. A decisão teria sido a cargo da própria Mesa da Câmara, e o servidor teria sido informado pelo presidente Pedro Eliseu Sobrinho sobre sua saída.

Um pedido de investigação sobre a situação de Manoel foi encaminhado até ao MP (Ministério Público) de Araras, por meio de uma denúncia feita por um cidadão. O MP, contudo, não chegou a uma conclusão até então se Manoel estaria infringindo alguma regra ao ser funcionário em uma instituição da cidade e ser Chefe de Gabinete de um vereador, ao mesmo tempo.

Outro questionamento é que o ex-chefe de Gabinete não teria tido oportunidade de se defender sobre uma possível incompatibilidade para estar na função. A Câmara alegou, em nota encaminhada à Tribuna, que a exoneração de ocupante de cargo de livre nomeação pode ser feita à conveniência da administração. Contudo no próprio ato que oficializou a exoneração as alegações foram de que “o servidor ocupa cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e dedicação exclusiva, e possui vínculo de emprego com o Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson – Unar, desde abril de 2012”, e ainda que parecer jurídico exarado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal “orienta sobre a impossibilidade de acumulação de cargo público com emprego na iniciativa privada”.

Por isso Tribuna questionou o presidente da Casa, Pedro Eliseu Sobrinho, sobre qual justificativa legal para a exoneração; se foi realizada, ou será realizada, alguma sindicância interna; se já se apurou se algum outro Chefe de Gabinete de Vereador ou de Assessor de Vereador tem alguma outra função ou se realmente está em dedicação exclusiva; e se no caso dos Diretores da Casa, há necessidade de dedicação exclusiva, assim como se exigiu nesse caso.

Pedro Eliseu explicou que “nos termos do artigo 37, inciso II ‘in fine’ da Constituição Federal, o servidor público que ocupa cargo de provimento em comissão (livre nomeação), não possui estabilidade funcional e, por isso, pode ser exonerado a qualquer tempo. Com efeito, a exoneração depende apenas de conveniência da Administração Pública. O artigo 66, inciso II, alínea ‘a’ da Lei Complementar n. 31/2013, em consonância com o dispositivo constitucional retro mencionado, prevê a possibilidade da Administração Pública dispensar, de ofício, os servidores ocupantes de cargo em comissão”, explicou Eliseu.

Ele garantiu em nota que “será realizado um procedimento administrativo”. Questionado se há outros casos em que se imputa a outros comissionados a mesma situação, Eliseu alegou que “conforme Ato da Mesa n. 39, de 30 de maio de 2017, compete ao vereador fiscalizar e exigir o cumprimento dos horários dos seus respectivos chefes de gabinete e assessores, devendo qualquer irregularidade ser informada à Diretoria Administrativa e Financeira”.

O vereador garantiu que “todos os cargos em comissão pressupõe dedicação exclusiva. Isso significa que seu titular deve permanecer durante todo tempo à disposição da Administração Pública”. Segundo Eliseu, vale frisar que “o servidor comissionado não faz jus a percepção de hora extra e pode ser convocado a qualquer horário”.