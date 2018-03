Câmara escolhe 11 homenageados para entrega de medalha Mérito Cívico no aniversário da cidade

Em comemoração aos 147 anos de emancipação político-administrativa do município de Araras, o Poder Legislativo promove na próxima quinta-feira (22), às 19h30, no Plenário...

Em comemoração aos 147 anos de emancipação político-administrativa do município de Araras, o Poder Legislativo promove na próxima quinta-feira (22), às 19h30, no Plenário Bruno Moysés Batistela, a entrega da Medalha Mérito Cívico – 24 de Março – a 11 ararenses que prestam relevantes serviços e contribuem para o desenvolvimento da cidade, conforme decreto legislativo nº 3 aprovado pelos vereadores na sessão ordinária do último dia 12 de março.

A honraria foi instituída pelo Decreto Legislativo nº 13 de 20 de dezembro de 2007 e refere-se à data em que se comemora a emancipação político-administrativa do município, ocorrida em 24 de março de 1871.

Cada homenageado também receberá um diploma durante a solenidade. O presidente da Casa Legislativa, o vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) entregará a comenda ao engenheiro eletrônico, Orlando Zaniboni Júnior, o vice-presidente da Câmara Municipal, Carlos Alberto Jacovetti (REDE), homenageará a ex-presidente da Câmara Municipal de Araras, Magda Regina Carbonero Celidorio, a secretária da Mesa Diretora da Câmara, Anete Monteiro dos Santos Casagrande (PSDB) presta homenagem ao empresário Valdir Favetta, a vereadora Deise Aparecida Olimpio de Oliveira (PSC) entregará a medalha Mérito Cívico ao técnico de futebol Adenilson Pasqualoto, o Bata, o vereador Eduardo Elias Dias (PHS) homenageará o empresário Edson Vicente Sapatini, o vereador Francisco Nucci Neto (PR) prestará homenagem ao senhor Francisco Carlos Pierobon, o vereador Jackson de Jesus (PROS) homenageará o senhor Daniel Marques Barcellos, José Roberto Apolari (PTB) entregará a comenda ao dentista Daniel Perches, o advogado e ex-secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Daniel Furlan receberá a homenagem do vereador Marcelo de Oliveira (PRB), a professora Terezinha Zurita Fernandes de Godoy Barbosa foi indicada pela vereadora Regina Noêmia Geromel Corrochel (PTB) e o agricultor Gilberto Salomé será homenageado pelo vereador Romildo Benedito Borelli (PSD).

O evento é aberto ao público e será transmitido pela TV Câmara no 4 da Net e no site da Câmara Municipal de Araras, acessando www.araras.sp.leg.br.