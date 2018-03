Câmara deve homenagear guardas por parto realizado durante ocorrência

Com a ampla repercussão do parto realizado por guardas municipais de Araras no domingo passado (4), a Câmara de Araras decidiu homenagear os envolvidos...

Com a ampla repercussão do parto realizado por guardas municipais de Araras no domingo passado (4), a Câmara de Araras decidiu homenagear os envolvidos pelo serviço prestado. O vereador Carlos Alberto Jacovetti (Rede) decidiu apresentar aos colegas uma Moção de Congratulações aos guardas.

O próprio vereador relatou que “no atendimento de ocorrência policial, a guarnição da Romu (Ronda Municipal) deparou-se com uma senhora em trabalho de parto e não havendo tempo para o transporte da parturiente ao Hospital mais próximo, a guarnição acionou o Samu e iniciou os primeiros procedimentos de apoio à mãe e ao bebê”.

Segundo a moção sugerida por Jacovetti “a pequena Eloa veio a nascer pelas mãos do valoroso Guarda Civil Municipal Corbanezzi, que com o auxílio da guarnição, percebeu que o cordão umbilical estava envolto no pescoço da criança, ato continuo realizou procedimento para liberar o cordão e permitir que a pequena viesse à vida com saúde”, reforçou Jacovetti ao valorizar o trabalho do guarda.

“Nos sentimos orgulhosos por ter nas fileiras da nossa Guarda Civil Municipal homens tão valorosos, que demostram que o nossa Força Municipal de Segurança trabalha vinte e quatro horas por dia, para servir, proteger e lutar pela vida em nosso Município”, disse o vereador por meio da moção.

Guarda Civil Municipal de Araras realizou parto durante apuração de denúncia

Durante uma busca por drogas em Araras equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Araras acabaram realizando um parto. A situação inusitada ocorreu por volta das 20h30 do último domingo (4) e foi noticiada em primeira mão pela Tribuna.

Apesar do fato surpreendente, a equipe de guardas municipais de Araras realizou, com sucesso, o parto durante o atendimento de uma ocorrência na rua Ribeirão Preto – que passa pelos bairros Jd. São João e Santa Rosa, zona norte de Araras. A mãe e a criança, uma menina, foram conduzidas para atendimento posterior no hospital São Luiz e não tiveram problemas.

Segundo a GCM, foi justamente durante a abordagem que a mãe começou a entrar em trabalho de parto. “A criança começou a nascer, vindo com cordão umbilical enrolado ao pescoço e o GCM Corbanezzi fez os primeiros atendimentos enquanto o Inspetor Gomes acionava o Samu”, explicou a corporação.

O parto foi rápido e a pequena Eloa nasceu nas mãos do GCM Corbanezzi. Com a chegada do Samu, mãe e filha (a pequena Eloa) foram conduzidas à Maternidade da Santa Casa de Araras.

Os guardas civis de Araras acompanharam todo o procedimento, inclusive pós-parto. A atitude despertou elogios até do próprio secretário de Segurança Pública, Marcos Buzolin, que fez questão de citar os nomes dos envolvidos na ocorrência – os guardas que participaram da ocorrência e ajudaram a realizar o procedimento foram os gcms Gomes, Corbanezzi e Guadagnini; e equipe do GAM, os gcms Marcelo e Simonetti.