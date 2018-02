Câmara derruba veto do prefeito e lei obriga divulgação de obras

A Câmara de Araras derrubou dois vetos do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) na última segunda-feira (19), e com isso forçou a validação de duas...

A Câmara de Araras derrubou dois vetos do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) na última segunda-feira (19), e com isso forçou a validação de duas leis que haviam sido aprovadas pela Casa, mas rejeitadas pelo chefe do Executivo Municipal.

Um dos vetos do prefeito gerou revolta da vereadora Deise Olímpio. Neste caso o prefeito tentou vetar a implantação de lei que Institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate a Prática de Queimadas Urbanas. Antes da discussão do veto o presidente da Câmara, Pedrão Eliseu (DEM) ponderou pontos da lei, mas a vereadora Deise Olímpio reforçou que a Câmara aprovou por unanimidade em dezembro o projeto. “O projeto vem requerer maior empenho das pessoas quanto às queimadas”, ponderou ela, que cobrou maior fiscalização.

A vereadora cobrou ação no assunto das queimadas e disse que o projeto é de interesse popular. “Cabe a nós criar as leis que vão beneficiar o povo”, disse ela, que ainda reclamou que todos os vereadores elogiaram o projeto. Ela temia que os colegas acolhessem o veto e derrubassem o projeto. Precisa tomar cuidado de não ficar ‘babando ovo’ no projeto, porque depois o prefeito veta, e fica feio para o vereador”.

Deise ainda disse concordar com Jackson de Jesus (Pros) que projetos de “determinados grupos” não passam, ou seja, acabam barrados e não se transformam em leis. Ela refutou a tese do prefeito que o projeto seria inconstitucional. Ela ainda apontou que se o projeto for mesmo inconstitucional o prefeito poderia entrar com Ação Direta de Inconstitucionalidade, e que as próprias comissões internas deram aval à pretensa lei. “Vamos trabalhar para a população de Araras, e não para o Executivo”, cobrou.

Deise elencou que outros projetos que entende serem muito similares e que Pedrinho Eliseu (PSDB) não vetou. “Vou citar pras vocês como, sim, são escolhidos por grupos, e não por tipo de projeto”, disse Deise. Ela elencou ao menos quatro leis com teor similar que foram sancionadas pelo Executivo.

O vereador Jackson de Jesus (Pros) disse que votar veto de projeto que eles entendem constitucional seria incoerente. Para ele, o prefeito poderia sancionar o projeto sem problemas. “Porque a vaidade de ser emanado pelo Executivo ou Legislativo?”, questionou ele, que ainda acusou o Executivo de apontar inconstitucionalidade sem basear nesse argumento julgados dos tribunais superiores, que firmam jurisprudência em âmbito nacional.

Apenas os vereadores Carlos Jacovetti (Rede), José Roberto Apolari (PTB) e Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) concordaram com o veto do prefeito.

Mesmo assim até vereadores da base, como Anete Casagrande (PSDB), Eduardo Elias – Du (PHS) e Marcelo de Oliveira (PRB) decidiram por derrubar o veto.

Já o projeto que obriga o Poder Público a divulgar lista detalhada das obras públicas em andamento no Município de Araras, e que chegou a ser vetado pelo prefeito, também foi aprovado a contragosto do Poder Executivo. Este projeto, de Regina Corrochel (PTB).

Apesar de Anete Casagrande (PSDB) ser do grupo do prefeito, ela garantiu que todo projeto que venha dar transparência terá seu aval. Por isso Anete votou novamente contra a decisão do prefeito Pedrinho Eliseu. Eduardo Elias – Du (PHS) cobrou transparência e se posicionou contra o veto.

Além de Anete, vereadores da base governista como Marcelo de Oliveira (PRB), Eduardo Elias – Du (PHS) e o próprio presidente da Casa Pedrão Eliseu (DEM) ajudaram a derrubar o veto. Jackson de Jesus (Pros), Francisco Nucci (PR), Regina Corrochel (PTB) e Romildo Borelli – Baiano (PSD) concordaram com a derrubada do veto. Apenas Carlos Jacovetti (Rede) foi a favor do veto do prefeito.



O projeto de Regina Corrochel (PTB) que teve tentativa do Poder Executivo em não prosperar obriga o poder público a divulgar a lista detalhada das obras em andamento no município de Araras. A divulgação deverá ser feita por meio de tabelas disponibilizadas dentro do Portal da Transparência no site da prefeitura municipal de Araras. De acordo com o texto do projeto, as obras públicas em andamento são todas as que recebem verbas municipais ou tenham participação do município na construção, gestão ou manutenção que não estejam concluídas. A tabela precisa conter informações com o nome da obra, localização, data de início e previsão de entrega, além da divulgação mensal do valor gasto, porcentagem concluída e previsão de entrega.

Já o projeto de Deise Olímpio (PSC), que teve tentativa de derrubada também pelo Poder Executivo, institui a Semana de Conscientização, Prevenção e Combate a Prática de Queimadas Urbanas em Araras.

A lei tem a finalidade de orientar os servidores públicos municipais e os prestadores de serviços contratados pela administração direta e indireta sobre a proibição de atear fogo em terrenos, áreas públicas, e nos materiais resultantes de limpeza, além de promover campanhas educativas no âmbito das escolas municipais sobre o perigo das queimadas e suas consequências para a saúde.

A ideia da Lei é inibir as queimadas e intensificar a fiscalização. A semana sobre o tema será incluída no calendário oficial do município e será realizado anualmente na segunda semana do mês de maio.

Ambos os projetos foram aprovados pela Câmara e foram inicialmente vetados pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

Vale lembrar que os vetos não diziam respeito ao teor das normas, mas o entendimento do prefeito era de que legalmente só caberia a ele elaborar projetos de lei com as especificações destes assuntos. Como os vetos foram derrubados pela Câmara, ambos viram leis municipais e passam a valer a partir de suas respectivas publicações na imprensa oficial.