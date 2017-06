Câmara aprova proposta de substituição de programa de desenvolvimento da economia local

A Câmara de Araras aprovou na última semana projeto de lei para substituir o Prodeia (Programa de Desenvolvimento Econômico Integrado de Araras), instituindo o...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Câmara de Araras aprovou na última semana projeto de lei para substituir o Prodeia (Programa de Desenvolvimento Econômico Integrado de Araras), instituindo o um novo programa, com viés similar, o Profima (Programa de Fomento de Investimentos do Município de Araras).

Na justificativa para a elaboração do projeto, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) alegou a atualização “faz-se indispensável para que haja ações efetivas para o fomento de investimentos no município”. O prefeito já sancionou o texto aprovado pela Câmara.

A Câmara chegou a fazer algumas emendas sobre o texto original, mas as alterações que teriam mais impacto foram retiradas do texto, que acabou aprovado nos moldes desejados pela administração municipal.

No texto original o prefeito estabeleceu que o Conselho do Profima é composto por sete membros indicados pelo prefeito; na lei antiga eram nove membros.

Uma das emendas propostas pela Câmara era de que o Conselho Deliberativo do Programa de Investimentos seria constituído por oito membros, sendo sete deles indicados pelo prefeito (como instituía a regra antiga), mas um membro indicado pelo Presidente da Câmara, dando uma mínima representatividade da Casa Legislativa no Profima. Contudo a proposta foi retirada.

Além disso outra ideia era que as empresas beneficiadas pelo Profima tivessem que aplicar a título de doação ou patrocínio, durante o período de duração do benefício, a quantia de 1% do Imposto de Renda devido, em favor do Fundo Municipal do Esporte e Paradesporto de Araras.

Concomitantemente além de apresentar relatórios e balanços anuais de suas atividades, durante o período de isenção (como o texto já prevê), impor-se-ia às empresas que apresentassem Certidões Negativas Federal e Estadual.

Com a retirada de mudanças propostas pela Câmara, e aprovação do texto praticamente nos moldes desejados pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), segue o Profima com praticamente o mesmo objetivo do Prodeia: “promover o Desenvolvimento Integrado Econômico do Município, por meio de ações e diretrizes que ajudem a desenvolver os empreendimentos já existentes e promovam a atração e a implementação de negócios empresariais de interesse municipal, captados junto a iniciativa privada e/ou órgãos do governo, inclusive estrangeiros”.

Agora os membros do Conselho Deliberativo do Prodeia ficam nomeados para um mandato de dois anos, permitida a recondução ou a sua destituição por Portaria do Chefe do Executivo Municipal (antes era imposto um ano de mandato).

A lei anterior, do Prodeia, previa possibilidade de isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), além da redução de outros tributos. A nova norma prevê até possibilidade, caso não haja isenção de IPTU, de redução de sua alíquota às empresas, por até 10 anos.

Para as pessoas físicas que atualmente possuem imóveis nos distritos industriais, estas serão obrigadas, de acordo com a lei, a constituir pessoa jurídica e transferir os imóveis para estas mediante anuência do Conselho Deliberativo no prazo de seis meses, a contar da entrada em vigência da nova lei – que já está valendo.

Para as empresas que atualmente contam com incentivos fiscais fixados com base na Lei 1.787/87, o Prodeia, nada muda. Elas continuarão seguindo esta norma até o término do prazo fixado.

Com a nova lei aprovada, fica agora revogada a Lei 1.787/87 e suas alterações – ou seja, a Lei do Prodeia.