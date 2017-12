Câmara aprova novo uso a áreas institucionais e Prefeitura anuncia instalação de 25 empresas

A Câmara de Araras aprovou na semana passada a desafetação de mais de 70 mil metros quadrados em diversos projetos distintos que abarcam ao...

A Câmara de Araras aprovou na semana passada a desafetação de mais de 70 mil metros quadrados em diversos projetos distintos que abarcam ao menos cinco áreas localizadas nos distritos industriais II, III e IV. A desafetação é uma nova destinação a áreas até então consideradas como institucionais. O prefeito Pedrinho Eliseu vai destinar áreas que foram reservadas a construção de equipamentos de lazer nos distritos industriais para utilização comum por indústrias e empresas. Hoje essas áreas, em tese reservadas há anos para praças e equipamentos de lazer, estão desocupadas e sem qualquer utilidade.

Antes do projeto as áreas eram consideradas como “institucionais”. Com a alienação (ou seja, venda, doação ou cessão da área), o Município pretende auxiliar no fomento da atividade industrial com a implantação de empresas.

Em ata do Profima (Programa de Fomento de Investimentos do Município de Araras) verifica-se pedido de ao menos 10 empresas interessadas em ampliarem suas atividades ou se instalarem no município em breve. Para isso algumas requerem cessões de áreas e outras doações – algumas pretendem realizar compra das áreas.

Porém a Prefeitura anunciou que as áreas são destinadas a pelo menos 25 empresas distintas, e o próprio prefeito garante que em suas contas estima gerar por volta de 500 empregos.

Depois da aprovação do projeto na Câmara, o prefeito já marcou até a cerimônia de assinatura de cartas de intenções de instalação e ampliação das empresas. As 25 empresas estarão assinando as cartas de intenções na Casa da Memória, às 10h de amanhã, quarta-feira (20).

A secretaria de Desenvolvimento, Geração de Emprego e Renda é quem conduz a Assinatura de Cartas de Intenções de Instalação e Ampliação de Empresas em Araras. A Casa da Memória Pedro Pessoto Filho fica na Praça Monsenhor Quércia, s/n – Centro.

Destinação de áreas desocupadas a empresas foi alvo de impasse

A proposta de beneficiar as empresas diferentes com a desafetação de áreas, pretendida pelo governo Pedrinho Eliseu (PSDB) foi alvo de vereadores que temiam aprovar uma lei que poderia ser considerada inconstitucional.

O Presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), chegou a pedir adiamento da votação por duas sessões após as contestações de ilegalidade, mas o assunto foi votado na penúltima sessão extraordinária do ano, a contragostos de Deise Olímpio (PSC) e Jakcosn de Jesus (Pros). Ambos queriam mais tempo e mais material para estudar a constitucionalidade, temendo que a decisão da Câmara possa ser contestada judicialmente no futuro.

O vereador Jackson de Jesus chegou a apontar que entendia ser inconstitucional a destinação – apesar de apontar que a ideia era ‘nobre’. Mesmo assim ele temia aprovar a medida que depois poderia ser alvo de questionamentos quanto à legalidade. Deise Olímpio (PSC), votou contra a proposta, mas não havia se decidido pela ilegalidade, e queria mais tempo para estudar a matéria – o que não ocorreu.