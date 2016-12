Câmara aprova lei que pode dividir Avenida Dona Renata

Projeto de lei que pode dividir a Avenida Dona Renata (Marginal) em trecho norte e sul foi aprovado por unanimidade na noite da última...

Projeto de lei que pode dividir a Avenida Dona Renata (Marginal) em trecho norte e sul foi aprovado por unanimidade na noite da última segunda-feira (12) pela Câmara Municipal. O texto aguarda pela sanção do prefeito Nelson Brambilla (PT).

Vereador autor do projeto, Breno Cortella (PDT) justifica que a iniciativa partiu da solicitação de munícipes e pretende aprimorar a localização do endereço na avenida, considerada uma das mais extensas de Araras.

Para Tribuna, Cortella disse que o trecho que passa pela Estação Rodoviária Padre João Modesti seria chamado de Avenida Dona Renata Sul e o que passa pela região do Morro do Ronque seria chamado de Avenida Dona Renata Norte. “A avenida é muito extensa e confunde quem procura algum endereço. A dificuldade é encontrada por pessoas de outras cidades e até de Araras”, explica.

Se sancionado pelo prefeito, o projeto não afeta o cotidiano do ararense, mas somente cria alternativa para exemplificar o endereço. “O que pode mudar são as placas para indicar qual o trecho da Dona Renata”, resume.

Popularmente conhecida como marginal, a avenida se estende pelos dois cursos d’água que cortam a zona urbana: o Ribeirão das Araras e o Ribeirão das Furnas. Atualmente, a Dona Renata identifica a região que seria o centro expandido da cidade para a maioria dos moradores, embora vários bairros menores estejam dentro dessa área.

O parlamentar reforça também o aspecto turístico da cidade, que vem se ampliando. “É muito relevante termos uma identificação clara de cada trecho, isso organiza o município e facilita o desenvolvimento econômico de maneira geral”, disse.

Conforme o projeto, a Avenida Dona Renata – Norte corresponderia as margens do Ribeirão das Araras desde a altura da Rua Vicente Blanco no Parque Santa Cândida, zona oeste, até a Avenida Prefeito Milton Severino.

Já a Avenida Dona Renata – Sul seria relativo ao contorno do Ribeirão das Furnas, da Avenida Prefeito Milton Severino até a Rua Sebastião Affonso, no Jardim Sobradinho, incluindo futuras expansões. Assim, o ponto de secção da atual avenida seria a própria confluência dos ribeirões, que hoje recebe as obras de macrodrenagem do PAC.

Breno levantou que a Avenida Dona Renata foi denominada por decreto do Poder Executivo do então prefeito Ivan Estevam Zurita, no dia 25 de novembro de 1966, há exatos 50 anos.