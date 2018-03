Câmara ainda tenta evitar pagamento de R$ 10 mi a ex-vereadores

Procurador da Câmara cita no processo a relação familiar havida entre o ex-procurador da Casa à época e o então advogado dos exequentes O...

O milionário processo movido por ex-vereadores contra a Câmara de Araras começou a ter seu desenrolar nos últimos meses e deve ser mais uma despesa inesperada aos cofres do Município, que deve pagar milhões de reais divididos a mais de uma dezena de ex-vereadores de Araras. Mesmo assim a Procuradoria da Câmara de Araras tenta argumentar que há problemas graves no processo, que então causaria impugnação à execução da sentença, ou seja, do pagamento dos quase R$ 10 milhões a ex-vereadores.

Os vereadores da legislatura 1989/1992 entraram com ação em 1992 para receber a diferença salarial durante o período de quatro anos. O motivo foi que os vereadores da 9ª Legislatura (1983/1988) não definiram antes da eleição de 1988 os subsídios dos vereadores que assumiriam em 1989. Terminada a eleição de 1988, com apenas 4 dos 17 vereadores reeleitos e, por desavenças políticas, colocaram em votação no final de 1988 uma redução do subsídio dos 17 vereadores que assumiriam em janeiro de 1989. A regra na época era que um vereador deveria ter um salário correspondente a 20% dos subsídios de um deputado estadual.

Para tentar impugnar a Execução a Câmara de Araras tentou, ainda no fim de 2017, “relembrar importante particularidade ocorrida na fase de conhecimento do presente processo, consistente na deliberada ausência de contestação do feito por parte desta Edilidade”. Ou seja, a Câmara alega que a própria Casa não contestou o processo anos atrás. “À ocasião, o então procurador da Câmara Municipal de Araras limitou-se a oferecer singela petição concordando integralmente com os pedidos formulados! Tal fato causou estranheza inclusive ao Nobre magistrado desse D. Juízo quando da prolação da sentença, que chegou a ponderar acerca da relação familiar havida entre o procurador da Câmara Municipal à época e o então advogado dos ora Exequentes, além de outras particularidades”, explica a atual procuradoria da Casa, por meio de documento anexado às execuções pelo procurador concursado para o cargo, João Passarini.

No trecho da sentença reproduzida é citada “forma estranha com que a Câmara Municipal atuou no presente processo”. No documento juntado à impugnação à Execução a Procuradoria reforça que “cabe consignar que o citado procurador, Dr. Rodolfo Tognasca Neto, como é de amplo conhecimento local, seria irmão da esposa do advogado que representa os autores nesta ação, a qual por sua vez é advogada, tendo sido também procuradora da Câmara Municipal na ação declaratória promovida por primeiro”.

A relação é problematizada pela Procuradoria da Câmara porque Rodolfo Tognasca, advogado comissionado na Câmara à época, era cunhado do advogado da parte contrária e que moveu a ação contra a Câmara, Antonio Carlos Rocha – Tô Rocha. Tô Rocha já era casado com Marcia Tognasca, irmã de Rodolfo, e enquanto Rodolfo era procurador da Câmara, Tô Rocha era advogado das partes que entraram justamente contra a Câmara.

O que mais incomoda a atual procuradoria da Câmara é que o então procurador não teria feito a defesa do Poder Legislativo local. “Tal atitude do então procurador legislativo mostra-se incompreensível, já que a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal constitui defesa preliminar básica e largamente utilizada pelas Edilidades em ações patrimoniais desta natureza. Diante disso, e dada a natureza de ordem pública da matéria – consistente em condição da ação –, impossível cogitar dos efeitos preclusivos da coisa julgada para deixar de conhecê-la, ainda que nesta fase processual. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, conhecível ex officio e suscitável a qualquer fase do processo, não sujeita à preclusão”, aponta a Procuradoria da Casa.

Ainda tenta a defesa da Câmara que o Poder Legislativo local seja excluído do polo passivo do procedimento, “tendo em vista sua evidente ilegitimidade passiva, eis que desprovida de personalidade jurídica”.

Apesar disso, como a sentença já transitou em julgado o ato apenas postergaria os pagamentos. O valor a ser despendido, no fim das contas, sairá dos cofres da Prefeitura de Araras.

Ex-vereadores que entraram na Justiça contra o Município

Os vereadores beneficiários da ação são os mesmos que compõem a 10ª Legislatura, com exceção de Dorival Natal Filho (PMDB). São 17 ex-vereadores (incluindo um suplente da época). Os beneficiados seriam: Antônio Carlos Beloto (PMDB), Benedito Ferreira de Campos (PFL), Cláudio Armelin (PTB), Genésio Antônio Meneghetti (PTB), Ivan Estevam Zurita (PTB/PRN), José Pedro Fernandes (PMDB/PST), José Roberto Rimério – Miqueira (PFL), Lamartine Antônio Batistela (PMDB), Orlando Denardi – Picão Denardi (PDS), Pedro Eliseu Sobrinho (PTB), Pedro Luiz Carroci (PMDB/PST), Remildo Mussarelli (PDS), Renato Álvares Scanavini (PSDB), Sílvia Garcia Simões Zuntini (PTB), Gilberto Del Bel – incluído na ação como suplente (PTB), Valdir Paganotti (PTB) e Walter Nunes da Silva Sobrinho/Carioquinha (PTB).

Já entraram com processo de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública os ex-vereadores Remilton Mussarelli, Orlando Zaniboni Junior, Jose Roberto Rimerio Antonio Carlos Beloto, Valdir Paganotti, Pedro Luiz Carrocci, Renato Alvarez Scanavini, Benedito Ferreira de Campos, Claudio Armelin, Genesio Antonio Meneghetti, Silvia Garcia Simoes Zuntini, Walter Nunes da Silva Sobrinho, Lamartine Antonio Batistela, Jose Pedro Fernandes e os herdeiros Orlando Denardi Filho, Ivan Eduardo de Oliveira Zurita, Ivan Estevam Zurita Junior, Ivan Fabio de Oliveira Zurita, Ivan Elpídio de Oliveira Zurita, Ivan Estevan Zurita, Mariana Tonholi Denardi, João Raphael Fernandes Denardi, Marcos Antonio Denardi, Antonia Izabel Denardi Borella, Neyde Baggio Rodini, Jose Salvador Baggio Rodini e Maria de Fátima Baggio Rodini Victorino.

Polêmicos pagamentos

Também beneficiário na ação, o atual presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho, chegou a confirmar à Tribuna, no ano passado, acreditar ser justo o pagamento aos ex-vereadores. “Eles estão reclamando um direito justo, por isso todos, menos o Natal, entramos com a ação. Se é um direito de todos por que abrir mão de receber?”, finalizou Eliseu na época – que também deve receber valores significativos dos cofres municipais.

A 9ª Legislatura (1983/1988), que reduziu os salários dos vereadores seguintes, era composta por: Antônio Francisco Santana (PMDB), Arnaldo Sanches (PDS), Dorival Marcel Duro Finardi (PMDB), Gilberto Del Bel (PDS/PTB), José Adilson Zaniboni (PMDB), José Carlos Carleto Denardi (PMDB/PSDB), José Odair Dahmen/Edson Leles dos Santos (PT), José Pedro Fernandes (PMDB), Lamartine Antonio Batistela (PMDB), Maria Iliane Figueiredo/Pedro Luiz Carroci (PMDB/PSDB), Nelson Salomé (PDS), Orlando Denardi (PDS), Remilton Mussarelli (PDS), Sílvia Garcia Simões Zuntini/Nivaldo Antonio Bovo (PDS/PTB) e Virgílo Buzon (PDS).