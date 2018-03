Câmara adia projeto de ‘transparência’ a multas aplicadas em Araras

Projeto tenta impor à Prefeitura indicação de valores arrecadados com multas de trânsito e investidos O vereador José Roberto Apolari (PTB) conseguiu adiar por...

Projeto tenta impor à Prefeitura indicação de valores arrecadados com multas de trânsito e investidos

O vereador José Roberto Apolari (PTB) conseguiu adiar por 5 sessões a votação do projeto de lei do colega de Casa, Jackson de Jesus (Pros), que tentava obrigar a Prefeitura de Araras a divulgar detalhadamente quanto se arrecada com multa de trânsito e onde se aplica esse valor arrecadado.

Após toda a tramitação do projeto, justamente quando ele iria ser votado – na sessão de segunda-feira, 12 – Apolari pediu a palavra e já com imagens projetadas no telão da Câmara, apontou que o site da Prefeitura já realiza o que Jackson tenta impor com lei. Jackson rebateu e indicou que o site da Prefeitura apenas indica valor arrecadado e parte do que é investido. Mesmo assim não indica de qual tipo de infração se arrecada e nem para onde exatamente se aplica.

A manobra de Apolari nitidamente irritou Jackson, que chamou de “pirofagia” o ato de Apolari em tentar indicar que Jackson teria proposto um projeto redundante. O vereador do Pros, mesmo assim, insistiu que o que a Prefeitura de Araras postou em seu site nem chega perto de sua proposta.

Na justificativa da pretensa lei, Jackson aponta que o projeto visa inserir no Município “a obrigatoriedade da divulgação dos valores arrecadados pelas multas de trânsito, bem como a respectiva destinação desses recursos, através do portal da transparência” e que “o principal intuito da proposta é de que todos tenham acesso, com clareza, às informações sobre a gestão financeira ligada ao dinheiro recolhido nas multas aplicadas em nossa cidade”.

Jackson quer ainda a divulgação das infrações de transito e dos valores arrecadados por elas, bem como onde serão aplicados. Para ele isso “irá colaborar para uma Administração transparente e democrática” e essa medida “demostra respeito ao Cidadão”.

O vereador embasou o projeto em ditames da Constituição Federal de que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local; e de que “o referido assunto apresentado pela propositura não se encontra inserto no rol de matérias cuja iniciativa legislativa é exclusiva do Chefe do Poder Executivo”.

Jackson quer que o Poder Executivo divulgue até o dia 10 de cada mês informações sobre o número total de multas aplicadas por agentes de trânsito no Município, o valor total arrecadado mensalmente, bem como a destinação dos valores.

A divulgação mensal dos valores originários das multas de trânsito deverão incluir as multas do estacionamento rotativo bem como a destinação destes recursos.

Se o projeto virar lei, seria obrigatória a divulgação do número total de multas, valores e destinação, tudo sendo inserido no sistema do Portal da Transparência.

A pretensa lei obriga o Poder Executivo a publicar relatório detalhado sobre a aplicação dos recursos arrecadados. “No relatório deverá ser especificado de forma detalhada: lançamento e arrecadação das receitas originárias das multas de trânsito; o número total de multas de trânsito aplicadas, detalhada pelo tipo de infração cometida; e na ocorrência de multas de trânsito pelo sistema de estacionamento rotativo, deverá ser informado o local e o tipo de infração cometida.

O projeto teve parecer, ainda em novembro, da Procuradoria Jurídica da Câmara. Comissões internas também entenderam que o texto é revestido de legalidade e vereadores chegaram a propor até emendas ao texto original – primeiro deve se votar o projeto, e depois as emendas.

Vereadores também tiveram acesso ao texto. Tanto é que Francisco Nucci (PR), por exemplo, sugeriu, ainda em fevereiro, adicionar ao texto que se torne obrigação da Prefeitura “elencar de maneira decrescente os locais de maior incidência de multas”.

Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) citou que dar apenas 10 dias ao Poder Executivo para divulgar o balanço de multas do ano anterior seria pouco tempo.

Pedrão Eliseu sugeriu então que o Poder Executivo divulgue até o dia 30 do mês subsequente, informações sobre o número total de multas aplicadas pelos agentes de trânsito no Município de Araras, os valores arrecadados e a destinação desses valores. “A nova redação pretende estabelecer um prazo razoável para que o Executivo Municipal possa adotar as providências administrativas necessárias para compilar todas as informações, valores e disponibilizá-las no Portal da Transparência”, explica o presidente da Casa.

Valores divulgados no site da Prefeitura

O vereador José Roberto Apolari defendeu que o que Jackson pede já é divulgado no portal da Transparência municipal.

Isso porque a Prefeitura de Araras recentemente inseriu em seu site os valores de receita e despesas com multas – compilados anualmente – seguindo determinação do Código de Trânsito Brasileiro válida desde novembro de 2016.

Contudo, para Jackson, a regra seguida é diferente do que ele pede, já que o vereador quer detalhes de cada tipo de multa aplicada e os locais de incidência das multas.