Calixto vence Real Madri na final e fica com título do Futebol Veterano

A final do Campeonato Municipal de Futebol Veterano, envolvendo jogadores acima de 38 anos de idade, aconteceu no último domingo (04) e o campeão foi o Calixto Gás e Água, que derrotou o Real Madri por 2 a 0 e ficou com o título inédito. O Real Madri entrou em campo com a vantagem do empate, por ter feito melhor campanha, mas o Calixto levou a melhor.

Na preliminar, o Bela Vista empatou com o São Benedito em 2 a 2 e ficou em 3º lugar. O empate o favoreceu por ter feito melhor campanha.

O artilheiro da competição foi o atleta Helton Roger dos Santos, do Calixto Gás e Água, que marcou 12 gols. O troféu de defesa menos vazada também foi para a equipe do Calixto, com apenas 6 gols sofridos. E o troféu Disciplina ficou com a equipe vice-campeã, Real Madri.

“Parabenizo todas as equipes participantes, que com gana e determinação disputaram cada jogo como se fosse uma final. Portanto, agradeço aos atletas, comissões técnica e responsáveis por acreditarem no ressurgimento do esporte em Araras”, comentou o secretário Douglas Marcucci.