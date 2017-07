Caixa vai funcionar no sábado para atender apenas FGTS inativo

A agência da Caixa funcionará no próximo sábado (8) para atender saques referentes ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) inativo. O...

A agência da Caixa funcionará no próximo sábado (8) para atender saques referentes ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) inativo. O atendimento acontece depois que o governo antecipou a liberação dos saques para os trabalhadores nascidos no mês de dezembro.

Segundo a Caixa, a agência local funcionará no sábado das 9h às 15h para atender apenas trabalhadores com direito ao saque do FGTS inativo. Em todo o Brasil, 2,5 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir do mês de julho. O valor total disponível para o saque ultrapassa R$ 3,5 bilhões, o que equivale a 8% do total disponível.

Em entrevista para imprensa, a vice-presidente de Fundos de Governo e Lotearias da Caixa, Deusdina Pereira, a ação de pagamentos das contas inativas do FGTS pelo banco é resultado do sucesso da estratégia adotada pelo governo.

“Chegamos à fase final dos pagamentos das contas inativas do FGTS. Já conseguimos pagar o benefício à grande parte dos clientes, garantindo o cumprimento praticamente integral do calendário estipulado”, esclarece. O prazo de saque das contas inativas do FGTS encerra dia 31 de julho.

Documento necessário para o saque

Trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para valores acima R$ 10 mil é obrigatória a apresentação de tais documentos.

Valores até R$ 1.500,00 podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do cartão Cidadão. Para valores até R$ 3.000,00, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3.000,00, os saques devem ser feitos nas agências. (Redação)

Contas inativas FGTS

Mês referência: dezembro

Abertura agência de Araras: sábado (8)

Horário: das 9h às 15h