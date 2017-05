Caixa libera na próxima sexta-feira 3º lote para saques

Trabalhadores que nasceram nos meses de junho, julho e agosto podem sacar a partir da próxima sexta-feira (12) o dinheiro do fundo inativo do...

Trabalhadores que nasceram nos meses de junho, julho e agosto podem sacar a partir da próxima sexta-feira (12) o dinheiro do fundo inativo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A Caixa orienta para que os nascidos nos meses citados procurem informações nas agências durante a semana, para saber quem tem direito ou não, e evitar filas no primeiro dia para o saque.

Os saques de até R$ 1,5 mil podem ser feitos diretamente no caixa eletrônico e com uso do Cartão do Cidadão e senha. Para quem tem valor de até R$ 3 mil também é possível usar o cartão nos terminais, casas lotéricas e correspondentes Caixa. Já para quem tem valor superiores a R$ 3 mil, é preciso sacar apenas nos caixas das agências.

A expectativa da Caixa é que 30 milhões de pessoas saquem os valores do terceiro lote a partir da próxima sexta-feira até julho. Além da agência, o trabalhador pode consultar se tem o direito de sacar no site do FGTS (www.fgts.gov.br). Para acessar o extrato, é preciso ter o número do Pis/Pasep – que pode ser encontrado na Carteira de Trabalho – e a senha que é chamada de “senha do cidadão”.



Calendário para saques FGTS

Trabalhadores nascidos início

Junho, julho e agosto a partir de 12 de maio

Setembro, outubro e novembro a partir de 16 de junho

Dezembro a partir de 14 de julho