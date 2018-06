Caixa Federal apura desvio de uso de moradia popular em Araras

Instituição confirma que recebeu denúncias de Araras e garante que aluguel ou venda do imóvel não quitado não tem valor legal A Caixa Econômica...

A Caixa Econômica Federal se manifestou nas últimas semanas, a pedido da reportagem da Tribuna, a respeito dos casos de desvio de moradias populares ocorridos em Araras. Sem especificar números, a instituição confirmou que já recebeu denúncias locais e que os casos vêm sendo encaminhados internamente.

A Caixa ainda confirmou que segue apurando o desvio no uso das moradias populares, que não podem ser vendidas ou alugadas – as denúncias são comuns em redes sociais, mas há questionamentos de que não seriam apuradas.

“Nos empreendimentos de Araras, os casos em andamento estão em fase de notificação aos beneficiários e ocupantes irregulares. Caso haja procedência nas denúncias, a Caixa adotará os procedimentos pertinentes para rescisão contratual com os beneficiários, e, se necessária, ação de reintegração de posse, para posterior alocação de nova família beneficiária no imóvel (próxima família da lista de suplentes do empreendimento)”, disse a instituição.

Os desvios podem ser de natureza variada, mas as mais comuns são a locação ou a venda das casas ou apartamentos. Lembrando que em Araras, nos últimos anos, foram entregues pela Prefeitura, via programa federal Minha Casa, Minha Vida, mais de três mil moradias, sendo 368 apartamentos no Residencial Arnaldo Mazon, na zona sul, no Narciso Gomes, 216 apartamentos no Residencial Victório Arthur Corrocher, na região oeste, no Sobradinho; mais 680 casas no Residencial Prefeito Milton Severino, na região norte, ao lado do Aeroporto; 448 casas no Residencial Prefeito Jair Colleta, na zona leste – todos na ‘faixa 1’.

Polícia Federal investiga os casos

Conforme a Caixa, quando há denúncia do descumprimento das regras, a própria Caixa notifica os moradores para que comprovem a ocupação regular do imóvel. “Caso fique comprovada a ocupação irregular do imóvel para terceiros, a Caixa protocola notícia-crime na Polícia Federal e adota medidas judiciais cabíveis, no sentido de buscar a rescisão do contrato e a reintegração de posse do imóvel”, explica o banco.

Vale até participação de corretores de imóveis na “fiscalização” do uso correto dos empreendimentos habitacionais financiados com verba federal. “A Caixa, recentemente, ampliou o convênio com a Cofeci (Conselho Federal de Corretores de Imóveis) para que este, por meio dos Creci (Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis) auxilie também na fiscalização de eventuais comercializações irregulares de imóveis no Faixa 1, inclusive no que se refere à atuação de corretores e imobiliárias”, declara a instituição.

Seleção de Beneficiários

A Caixa lembra que órgãos públicos como a Prefeitura têm responsabilidade na seleção dos beneficiários das moradias. “O Processo de Seleção dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida, Faixa I, é de responsabilidade dos Entes Públicos, segundo critérios do Programa definidos pelo Ministério das Cidades”.

Na semana passada, questionada a partir de menções feitas em redes sociais, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação Social e Institucional, também não informou números, mas disse que criaria uma comissão “intersecretarias” para apurar e fiscalizar casos de desvios de finalidade dos imóveis entregues no município. Até a última semana entretanto, não havia nenhuma portaria tratando do assunto publicada nos canais oficiais da administração municipal.

Denúncias podem ser feitas diretamente à Caixa Federal

A Caixa diz que recebe denúncias diretamente feitas à instituição, que possui canal exclusivo de comunicação com os clientes do Minha Casa, Minha Vida, por meio do telefone 0800-721-6268, no qual os beneficiários podem tirar dúvidas, fazer reclamações ou sugestões para melhoria dos imóveis.

Neste canal, ou por meio da Ouvidoria da CAIXA (0800 725 7474) também podem ser feitas denúncias de uso irregular, invasão, venda ou ociosidade, de forma anônima ou identificada.