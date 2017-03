Caiu mesmo!

Como era previsto – e bastante comentado nos últimos anos – a queda de arrecadação no município em 2016 também ocorreu de fato, em...

Como era previsto – e bastante comentado nos últimos anos – a queda de arrecadação no município em 2016 também ocorreu de fato, em valores bastante consideráveis. Só não se conheciam os números. O então prefeito Nelson Brambilla (PT) nunca escondeu sua preocupação com o setor financeiro, nos dois últimos anos de seu governo, sempre de olho no fluxo de caixa.

O atual governo municipal apresentou na semana passada um balanço exibindo uma queda de R$ 47 milhões durante o ano, envolvendo a Prefeitura e suas autarquias. Deste total, só a Prefeitura registrou R$ 24,7 milhões a menos que o estimado. E olha que o estimado para 2016 já previa uma queda de arrecadação, lá no final de 2015!

O motivo principal para essa queda brusca seria a grave crise econômica pela qual o Brasil passa há dois ou três anos, gerando reflexos em todas as esferas governamentais, e também no setor privado. Na prática, 2016 foi um péssimo ano em termos econômicos – talvez o pior, dessa crise que o Brasil passa.

Com arrecadação de pouco mais de R$ 350 milhões, a Prefeitura de Araras gastou um pouco menos do que arrecadou no ano passado – as despesas foram de pouco mais de R$ 349 milhões. Ou seja, praticamente “empatou”, se não levarmos em consideração e discussão outro assunto polêmico envolvendo o governo anterior, que deixou de repassar para a Araprev cerca de R$ 14 milhões – mas, esse assunto, merece outras considerações.

A despesa com pessoal representou 49,05% do total da receita durante o ano, gastos atualmente de acordo com a lei. Entretanto, os valores não estão muito distantes do chamado limite prudencial, de 51%.

Não é só por causa da crise atual, que esses números e o orçamento municipal devem receber muita atenção de nossos governantes. É hoje e sempre! Leis e regras são criadas para dificultar qualquer fraude, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), a responsabilização do patrimônio do próprio governante… Mesmo assim, nem sempre são eficazes!

Cabe ao próprio cidadão cobrar sempre e ficar atento aos gastos do município. Necessidade de novas obras ou projetos sempre vai existir. Só não existe a garantia de orçamento para tais ações. Surge uma pequena expectativa de melhora na arrecadação para 2017, mas nada tão abrangente ou que incentive o município a gastar mais do que já gasta. Portanto, cautela é a palavra de ordem.

Em termos nacionais, a economia brasileira e o aumento do desemprego continuaram a se refletir na arrecadação federal em 2016, que registrou recuo real pelo terceiro ano seguido. Com este cenário, um bom remédio é o básico de sempre: cortar gastos e encontrar alternativas de melhorar a arrecadação, desde que não seja na forma de mais impostos para o cidadão.