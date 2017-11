Cai custo da cesta básica de Araras, mas ela é a mais cara da região

Os produtos apontados como essenciais na cesta básica do ararense estão um pouco mais em conta do que na comparação com o mês passado....

Os produtos apontados como essenciais na cesta básica do ararense estão um pouco mais em conta do que na comparação com o mês passado. Ainda assim, o valor do conjunto de bens alimentícios básicos em Araras é maior do que nas cidades de Leme e Rio Claro.

Conforme avaliação realizada no início de novembro, a cesta de Araras apresentou queda, na variação entre os meses de setembro e outubro, assim como houve em Rio Claro e Leme. A pesquisa é realizada pelo Cepe (Centro de Pesquisas Econômicas) da Uniararas.

A base para a pesquisa da cesta é levantamento mensalmente realizado na cidade de São Paulo pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) e noutras capitais brasileiras. A pesquisa do Dieese apontou que no mesmo período houve alta de 1,69% na cesta paulistana – a pesquisa nacional apontou queda em 11 das 21 cidades analisadas no país.

Em Araras o custo da cesta completa foi de R$ 334,28 em outubro, enquanto em Rio Claro a mesma cesta custou R$ 314,87; e em Leme a cesta custou R$ 319,10.

Assim como nas outras cidades da região, a batata foi o principal “culpado” por uma queda pequena no custo da cesta básica. O tubérculo subiu significativamente de preço em apenas um mês

O Cepe da Uniararas realizou a análise dos preços do mês de outubro de diversos produtos. Segundo o Centro de Pesquisas, os dados mostram “uma tendência de queda dos preços da carne, leite e feijão”.

Análise da variação de preços:

• Leite: A queda do preço do leite reflete a maior oferta do produto e demanda baixa pelos derivados lácteos, apesar da decisão do Ministério da Agricultura em suspender do Uruguai as importações de leite em pó.

• Feijão: O feijão carioquinha também apresentou aumento na oferta , ocasionando diminuição dos preços ao consumidor.

• Carne: A queda da demanda no mês de outubro contribuiu para a redução verificada nas cidades da região.

• Batata: A alta dos preços do tubérculo pode ser explicada pela baixa qualidade e excesso de chuvas, que afetou a colheita nas áreas produtoras do Sudoeste Paulista e do Sul de Minas Gerais. A batata proveniente de Uberaba (MG) apresentou variação da qualidade devido ao intenso calor e chuvas, o que provoca alteração da cor.

Análise Por Cidade

A seguir são apresentadas as tabelas que demonstram como os preços de cada produto variaram entre os meses de Agosto e Setembro de 2017, incluindo a informação de quanto cada produto contribuiu no aumento do valor da cesta. Na coluna ´Variação %´, os percentuais destacados em cores próximas ao vermelho representam os preços que mais aumentaram, enquanto os destacados em cores mais próximas ao verde representam os preços que mais diminuíram.

Evolução de Preços Médios da cidade de Araras:

set/17 out/17 Variação dos preços Variação % Participação na Evolução da Cesta Participação % na Evolução da Cesta Açúcar (kg) R$ 2,39 R$ 2,35 -R$ 0,04 -1,60% -R$ 0,12 1,20% Arroz (kg) R$ 14,31 R$ 14,44 R$ 0,13 0,90% R$ 0,08 -0,80% Banana (un) R$ 3,44 R$ 3,31 -R$ 0,13 -3,80% -R$ 0,99 10,20% Batata (kg) R$ 1,49 R$ 2,31 R$ 0,82 55,10% R$ 4,92 -50,90% Café em pó (kg) R$ 9,67 R$ 9,50 -R$ 0,17 -1,70% -R$ 0,20 2,10% Carne (kg) R$ 21,78 R$ 20,49 -R$ 1,30 -5,90% -R$ 7,77 80,30% Farinha (kg) R$ 3,52 R$ 3,35 -R$ 0,17 -4,80% -R$ 0,26 2,60% Feijão (kg) R$ 4,88 R$ 4,72 -R$ 0,16 -3,20% -R$ 0,71 7,30% Leite (l) R$ 2,82 R$ 2,53 -R$ 0,28 -10,00% -R$ 2,12 21,90% Margarina (250g) R$ 3,19 R$ 3,04 -R$ 0,15 -4,60% -R$ 0,22 2,30% Óleo de soja (ml) R$ 3,11 R$ 3,19 R$ 0,07 2,40% R$ 0,06 -0,60% Pão francês (kg) R$ 10,24 R$ 10,15 -R$ 0,09 -0,90% -R$ 0,55 5,70% Tomate (kg) R$ 3,77 R$ 3,57 -R$ 0,20 -5,30% -R$ 1,80 18,60%

Evolução de Preços Médios da cidade de Leme:

set/17 out/17 Variação dos preços Variação % Participação na Evolução da Cesta Participação % na Evolução da Cesta Açúcar (kg) R$ 2,86 R$ 2,87 R$ 0,00 0,10% R$ 0,01 -0,40% Arroz (kg) R$ 15,27 R$ 14,98 -R$ 0,29 -1,90% -R$ 0,18 5,40% Banana (un) R$ 2,22 R$ 2,11 -R$ 0,11 -5,10% -R$ 0,84 26,10% Batata (kg) R$ 1,52 R$ 2,21 R$ 0,69 45,50% R$ 4,14 -128,10% Café em pó (kg) R$ 11,06 R$ 11,12 R$ 0,06 0,50% R$ 0,07 -2,10% Carne (kg) R$ 21,93 R$ 19,86 -R$ 2,07 -9,40% -R$ 12,43 384,80% Farinha (kg) R$ 3,65 R$ 3,80 R$ 0,15 4,00% R$ 0,22 -6,80% Feijão (kg) R$ 5,57 R$ 6,51 R$ 0,94 16,80% R$ 4,21 -130,30% Leite (l) R$ 3,05 R$ 2,95 -R$ 0,10 -3,30% -R$ 0,75 23,20% Margarina (250g) R$ 3,74 R$ 3,58 -R$ 0,16 -4,20% -R$ 0,24 7,40% Óleo de soja (ml) R$ 3,31 R$ 3,23 -R$ 0,08 -2,30% -R$ 0,06 2,00% Pão francês (kg) R$ 8,05 R$ 8,06 R$ 0,01 0,10% R$ 0,04 -1,20% Tomate (kg) R$ 2,65 R$ 2,94 R$ 0,29 10,80% R$ 2,59 -80,00%

Evolução de Preços Médios da cidade de Rio Claro

set/17 out/17 Variação dos preços Variação % Participação na Evolução da Cesta Participação % na Evolução da Cesta Açúcar (kg) R$ 2,54 R$ 2,34 -R$ 0,20 -8,00% -R$ 0,61 15,10% Arroz (kg) R$ 13,77 R$ 14,47 R$ 0,70 5,10% R$ 0,42 -10,50% Banana (un) R$ 2,35 R$ 2,36 R$ 0,01 0,30% R$ 0,05 -1,20% Batata (kg) R$ 1,17 R$ 2,14 R$ 0,97 82,90% R$ 5,82 -145,20% Café em pó (kg) R$ 9,72 R$ 9,63 -R$ 0,10 -1,00% -R$ 0,12 2,90% Carne (kg) R$ 21,93 R$ 21,87 -R$ 0,06 -0,30% -R$ 0,35 8,70% Farinha (kg) R$ 3,48 R$ 3,26 -R$ 0,22 -6,20% -R$ 0,33 8,10% Feijão (kg) R$ 4,34 R$ 4,00 -R$ 0,34 -7,80% -R$ 1,52 37,80% Leite (l) R$ 2,37 R$ 2,33 -R$ 0,04 -1,80% -R$ 0,31 7,80% Margarina (250g) R$ 3,29 R$ 3,13 -R$ 0,16 -4,80% -R$ 0,24 5,90% Óleo de soja (ml) R$ 3,06 R$ 3,23 R$ 0,17 5,60% R$ 0,14 -3,50% Pão francês (kg) R$ 8,19 R$ 8,48 R$ 0,29 3,50% R$ 1,71 -42,70% Tomate (kg) R$ 3,99 R$ 3,03 -R$ 0,97 -24,20% -R$ 8,69 216,70%

Fonte: Cepe/Uniararas

Produtos da cesta básica – Metodologia Dieese:

Cesta de Produtos Quantidade Açúcar refinado (1 kg) 3 Arroz tipo 1 (5 kg) 3 Banana nanica (kg) 7,5 Batata (1 kg) 6 Café em pó (500 g) 0,6 Carne (1 kg) 6 Farinha de trigo (1 kg) 1,5 Feijão (1 kg) 4,5 Leite (1 litro) 7,5 Margarina c/ sal (250 g) 0,75 Óleo de soja (900 ml) 750 Pão francês (1 kg) 6 Tomate (1 kg) 9