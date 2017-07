Café & Chocolate terá wi-fi e espaço para crianças

Duas novidades foram anunciadas pela Secretaria de Ação Cultural e Cidadania para a edição deste ano da festa Café & Chocolate, que começa amanhã...

Duas novidades foram anunciadas pela Secretaria de Ação Cultural e Cidadania para a edição deste ano da festa Café & Chocolate, que começa amanhã (14) e termina no domingo (16). A primeira é o uso do espaço da Praça Barão de Araras que fica atrás da Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio e a segunda é o sinal wi-fi (internet), que será grátis para os participantes.

É a primeira vez que o espaço que fica atrás da Basílica será aproveitado para uma festa como a do porte do Café & Chocolate e ontem (12) uma tenda de circo foi montada na área que fica na Fonte Luminosa, desativada atualmente e que será reformada após a festa.

O secretário de Ação Cultural, Marcelo Franchozza, disse para Tribuna que a pasta teve ideia em utilizar o espaço para a festa, tanto que foi cogitada a montagem de um terceiro palco para shows e um restaurante.

Porém, a falta de espaço para tânsito de pessoas obrigou a abortagem da ideia, mas a iniciativa foi mantida e a criação de um espaço destinado para as crianças foi criado. Segundo Franchozza, a Cultura firmou parceria com duas empresas privadas que trabalham no setor de recreação para crianças.

“Montamos a cobertura do circo e dentro dela serão colocados brinquedos infláveis como tobogã e pula-pula, por exemplo. Eles são semelhantes aos encontrados em shoppings e uma taxa será cobrada para uso de cada um, com divisão da verba arrecadada para entidades e as empresas parceiras”, explicou.

Oito brinquedos serão montados no interior da tenda e com estrutura preparada para receber as crianças, que inclui segurança. “Uma rampa de acesso para o interior da fonte será construída, além de escadas. O local será cercado com um gradil e um bombeiro civil estará na tenda durante toda a festa”, detalha Franchozza.

Sobre os preços, Franchozza explica que o ingresso para cada brinquedo será de R$ 5 para cinco minutos cada um. “Haverá também um dj que tocará músicas infantis e pintura facial para as crianças”, disse.

Ruas ao redor da Praça começam a ser interditadas hoje

A partir da manhã de hoje (13) começam as interdições do trânsito para veículos em alguns pontos das ruas que ficam nos arredores da praça. O primeiro trecho a ser interditado fica entre a Rua Silva Jardim (esquina Lojas Cem) até a Rua José Bonifácio. O processo será comandado por agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito).

Ainda hoje, está prevista a interdição do Largo da Basílica para montagem do palco principal e que receberá shows de artistas nacionais. A festa será aberta com show do cantor Paulo Ricardo, ex-vocalista da Banda RPM. Em vídeo postado nas redes sociais, o cantor informa que o repertório conta com clássicos do rock nacional dos anos 1980.

No sábado (15) o palco principal recebe o cover da banda norte-americana Bon Jovi e no domingo (16) a festa encerra com a Banda Blitz, que tem vocalista Evandro Mesquita. A banda vai apresentar sucessos do pop-rock dos anos 1980 e 1990.

Além do palco principal, outro está montado ao lado do Obelisco e contará com apresentações de bandas ararenses. De acordo com a Cultura, o repertório será diverso desde o rock até MPB. “As bandas locais tocarão no palco 2 até o momento do início do show do palco principal, estimado para às 22h”, disse Franchozza.

Barracas serão montadas em dois lados da Praça Barão

Outra novidade é a montagem das barracas das 18 entidades assistenciais cadastradas para o evento. Segundo Franchozza, além do espaço destinado entre as ruas Silva Jardim e José Bonifácio, outro será utilizado entre as ruas Silva Jardim e Albino Cardoso.

“O objetivo é expandir as praças de alimentação da festa com as barracas em ambos os lados da praça, sendo novidade em frente à loja Casas Bahia. Haverá também restaurantes montados atrás da Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio e um atrás do Obelisco, estes em parceria com comerciantes”, explica.

Como no Arraial da Praça, ocorrido em junho, a Rua Álvares Cabral vai abrigar os caixas e que também serão montados do outro lado da praça, perto da agência do Banco Itaú. “Serão 20 caixas fixos no total e cinco volantes. Como na festa do Arraial, o consumidor terá opção pelo pagamento com cartão de débito”, finaliza.

Em relação ao cardápio, o carro chefe da festa será o tradicional café e chocolate. Porém, outras barracas também venderão massas, pastas, pizzas, doces e espetos de carne. O cardápio também inclui bebidas: refrigerantes, água, cervejas e chopes. No geral, os preços são populares e começam em R$ 3 (água) e terminam em R$ 12 (petit gateau).

Shows do Café & Chocolate

Sexta-feira (14)

Palco 2 (Obelisco): bandas locais

Palco principal (Largo Basílica): Paulo Ricardo

Sábado (15)

Palco 2 (Obelisco): bandas locais

Palco principal (Largo Basílica): Bon Jovi Cover

Domingo (16)

Palco 2 (Obelisco): bandas locais

Palco principal (Largo Basílica): Banda Blitz (Evandro Mesquita)

Cardápio da festa Produto valor Água R$ 3 Cerveja R$ 5 Refrigerante R$ 4 Chope (vinho ou escuro) R$ 7 Chope claro R$ 7 Cachorro Quente R$ 5 Churrasco R$ 5 Cuscuz R$ 7 Beijinho R$ 4 Bolo de pote R$ 5 Brigadeiro de churros R$ 4 Brigadeiro gourmet R$ 4 Brownie recheado R$ 5 Cones R$ 4 Ninho com Nutella R$ 4 Palha italiana R$ 5 Pão de Mel R$ 5 Trufas R$ 3 Espetinho de frango R$ 5 Espeto de morango com chocolate R$ 7 Fondue de chocolate de frutas R$ 7 Lanches R$ 9 Nhoque R$ 9 Pastel doce e salgado R$ 4 Pizza R$ 7 Torta doces R$ 6 Cardápio do coreto Bolo de brigadeiro R$ 4 Bolo de café R$ 4 Brigadeiro cappuccino R$ 4 Brigadeiro gourmet R$ 4 Caldo de mandioquinha R$ 6 Café lungo R$ 2 Cappuccino R$ 5 Chocolate quente R$ 5 Crossaint de chocolate R$ 5 Maça do amor R$ 4 Pão de queijo R$ 3 Petit gateau R$ 12 Quiche de alho poró R$ 5 Trancinha de frango R$ 4 Trouxinha de brócolis R$ 4