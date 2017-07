Caem homicídios, assaltos e furto de veículos; roubo de veículos sobe

O capitão da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras, Helington Ilgges da Silva, apresentou balanço da criminalidade registrada durante o 1º semestre deste...

O capitão da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras, Helington Ilgges da Silva, apresentou balanço da criminalidade registrada durante o 1º semestre deste ano na tarde da última terça-feira (4). Dos quatro crimes divulgados, três caíram – homicídios, roubos em geral e furto de veículos – e um aumentou, sendo o roubo de veículos.

A estatística apresentada é de janeiro a junho deste ano e diferente da divulgada pela Tribuna na edição da última terça-feira, que incluiu somente de janeiro a maio, conforme dados que estão disponíveis pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Os dados da PM constam no InfoCrim (Informações Criminais), posteriormente encaminhados para a SSP.

Chama atenção a redução de 71% dos homicídios, sendo sete casos no 1º semestre de 2016 contra dois no mesmo período deste ano. “É significativa, pois demonstra a queda da violência na cidade. Quero deixar claro a importância em reduzir todos os crimes, mas o homicídio é contra a vida e que gera insegurança em qualquer cidade ou Estado quando aumenta”, enfatiza Ilgges.

Araras também registrou queda do número de furto de veículos. Em tempo: o crime é considerado como o mais problemático da segurança pública local e caiu de 180 (2016) para 145 neste ano, redução de 19%.

Houve também queda dos roubos contra o patrimônio, que são os assaltos. Foram 148 casos de janeiro a junho de 2016 contra 122 no mesmo período deste ano. “Nos últimos 15 dias houve um aumento pela ação de um suspeito que assaltou três comércios na cidade. Já sabemos que ele é de uma cidade vizinha e estaria agindo em outras como em Leme, por exemplo. As cidades vizinhas foram avisadas e vamos prender mais cedo ou mais tarde”, promete.

Na contramão da redução dos três crimes está o roubo de veículos, que aumentou 61% durante o 1º semestre e passou de 21 casos (2016) para 34 neste ano. “Quando temos um crime que começa a crescer atacamos com mais incisão e que resulta em queda como no furto, por exemplo. Mas o ladrão tem outra opção e age de outra forma, que reflete no aumento do roubo de veículos”, explica.

Ilgges disse que, da parte da PM, todas as ações são iguais no combate à criminalidade. “Elas são direcionadas para infratores envolvendo veículos, estando ou não os bandidos armados. Reduzimos o furto, mas aumentou o roubo e temos informações que são pessoas de outros municípios. O roubo é mais fácil identificar o criminoso, ao contrário do furto que é mais complicado”, pondera.

PM promete reduzir roubos nos próximos meses

Ele afirma ainda que o roubo de veículos nunca foi problema grave em Araras, ao contrário do furto de veículos, mas promete reduzir o índice nos próximos meses. “Às vezes você prende um que roubou um carro e que pode ter roubado outro. Você prende este e já registra redução”, disse.

Por fim, explica que os criminosos agem sempre no período da noite e em locais escuros ou sem movimento. “Sabemos que a culpa de um crime jamais é da vítima, mas pedimos para que evite ficar parado muito tempo em local escuro e sem iluminação. Não temos casos de bandidos que assaltam quando uma pessoa está entrando em casa, ainda bem, e os roubos são de motoristas que estão nas ruas”, explica.

Dados criminais 1º semestre

Crime 2016 2017

Homicídios 7 2

Roubo gerais 148 122

Furto de veículos 180 145

Roubo de veículos 21 34

Fonte: PM de Araras