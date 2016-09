Cadê as moedas?

Elas desapareceram ou ficaram raras; a questão é que os comerciantes reclamam da dificuldade de dar troco e contam que a situação se...

Elas desapareceram ou ficaram raras; a questão é que os comerciantes reclamam da dificuldade de dar troco e contam que a situação se agravou com a greve dos bancos

Achar moedas parece ter virado praticamente uma caça ao tesouro, e os comerciantes reclamam da falta delas e sobre as dificuldades para dar troco aos clientes. Segundo eles, os valores de R$ 0,25, R$ 0,50 e R$ 1 são os mais difíceis de serem encontrados. O cidadão também reclama que não consegue trocar nota para pagar estacionamento rotativo (Zona Azul), por exemplo.

A maioria dos comerciantes ouvidos acredita que a tradição de economizar, fazendo “cofrinhos”, é a principal responsável pelas poucas moedas em circulação. Mas a situação se agravou ainda mais com a greve dos bancos – que já completa 18 dias neste sábado (24).

O problema dos cofrinhos é que as moedas ficam represadas. Segundo o Banco Central, todos os anos são investidos mais de R$ 400 milhões na fabricação de moedas no país, no entanto, conforme levantamento da unidade, a cada 10 moedas, quatro ficam guardadas.

Já com a greve dos bancos, os comerciantes revelam que tem dois problemas. Primeiro porque o comerciante não consegue trocar o dinheiro de papel por moedas, e segundo porque a única alternativa para o consumidor driblar a greve é o saque em caixas eletrônicos – que não disponibilizam moedas e trabalham com notas maiores como de R$ 20, R$ 50 e R$100.

“O cliente chega aqui para pagar com notas altas após o saque, e temos que nos virar para dar o troco. Às vezes vêm algumas pessoas com moedas aqui, e até pedimos se tem mais. Sem banco funcionando não conseguimos troco. As pessoas guardam principalmente as de R$ 1 ou deixam no console do carro, aí diminui muito nosso troco”, disse Marcos Bereta, proprietário do mercado Lauro Bereta Cia.

A gerente da loja local da rede União Shopping 1,99, Bruna Silva também se queixa da falta de moedas. “Hoje (ontem) não tenho nenhuma moeda nos caixas. É difícil porque a pessoa, muitas vezes, vem com uma nota de R$ 50 e compra um produto de R$ 1,50. Nossos valores são muito quebrados e moeda é essencial para troco. Temos muito movimento, mas não entra troco”, comenta ela.

O problema também afeta o troco para passagens de ônibus coletivos. Entretanto, no momento, o presidente do SMTCA (Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras), Roberto Viganó, conta que a situação ainda não se agravou e que a empresa está conseguindo a quantia de moedas necessária para atender a todos os passageiros. O que no caso de Araras está relacionada ao fracionamento do valor.

“Quando a tarifa era R$ 2,80 enfrentamos bastante dificuldade com o troco, depois de passar para R$ 3,10 ficou mais fácil. Por sorte não utilizamos os bancos para garantir troco e também temos grande número de usuários com cartão magnético”, explicou ele, que por outro lado enfrenta dificuldades em seu comércio.

“Na minha mercearia sentimos que com a proximidade do final de ano as pessoas passam a guardar as moedas. Nos primeiros 15 dias dos meses, as moedas também somem porque as pessoas vão às compras com notas. Aí o jeito é guardar o máximo de moedas quando elas aparecem para usar quando diminui”, emendou.

Porém não é só isso, segundo especialistas a explicação para o sumiço das moedas está também relacionada ao corte de orçamento do Banco Central, que encomenda a produção de dinheiro para a Casa da Moeda e pode ter reduzido a emissão de moedas e cédulas em circulação para conter gastos e não prejudicar o orçamento deste ano. Bruna Silva concorda.

“As moedas sumiram junto com a crise econômica. Desde fevereiro deste ano a situação piorou muito. Está difícil conseguir moedas até mesmo nos bancos. Eu estou recorrendo a nossa central da rede que fica na cidade de Socorro, para conseguir moedas. Imagina ter que ir tão longe para conseguir moedas para a loja daqui”, finaliza a gerente.

Alternativas

A principal solução para a falta de moedas encontrada pelos vendedores tem sido arredondar o preço. Outra alternativa foi usar a criatividade. Tem comerciante fazendo promoção e dando brinde para o cliente que levar moedas.

O Supermercado Favetta dá 10 pães franceses para o consumidor que levar R$ 50 em moedas para trocar no caixa. Segundo eles, não precisa nem consumir na loja.

“Nossa dificuldade vem antes mesmo da greve dos bancos. Nem nas agências bancárias temos conseguido troco, você pede e nunca vem. Temos dificuldade em ter principalmente moedas de R$ 0,5 e R$ 0,10, que a pessoa recebe e pelo valor ser baixo ela guarda na gaveta e não coloca de volta para circular. E por incrível que pareça está funcionando. As pessoas vêm trocando as moedas pelo pão. É até cômico se não fosse trágico ter que fazer promoção para driblar essa situação. Temos muitos pagamentos com cartão de crédito, mas pelo volume de valores quebrados a moeda é indispensável”, afirmou o proprietário do supermercado,Valdir Favetta.

A Estapar, operadora da Hora Park Zona Azul Eletrônica em Araras também pode ser uma alternativa para o comerciante que precisa de moedas. A empresa diz que as moedas recolhidas pelos parquímetros em funcionamento não são depositadas em bancos, e sim voltam a circular na cidade, abastecendo os caixas do comércio local. E que a empresa disponibiliza, para os comerciantes que tiverem interesse, a troca de notas por moedas.

“Podem procurar a Central de Atendimento ao Usuário da Zona Azul Digital, na Rua Marechal Deodoro, nº 658 – Centro, para trocar cédulas por moedas. Já para os usuários que não estão conseguindo moedas, uma solução é o aplicativo Vaga Inteligente (www.estapar.com.br) que permite ao motorista comprar horas de Zona Azul com cartão de crédito. Outra alternativa para quem não dispõe de moedas é adquirir o cartão recarregável, que é vendido na sede da Estapar ou pelas orientadoras, e pode ser reabastecido nos próprios parquímetros”. A empresa informa ainda que “as monitoras que trabalham nas áreas do estacionamento rotativo não possuem como função a troca de dinheiro por questões de segurança”, informou Gilson Andrade, assessor de imprensa da Estapar.