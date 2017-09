Cadastro da CDHU acontece na segunda e na terça-feira

Na próxima segunda-feira (4) e terça-feira (5) acontece o cadastro dos interessados em comprar apartamentos em construção na Avenida Luis Carlos Tunes (Via Novela),...

Na próxima segunda-feira (4) e terça-feira (5) acontece o cadastro dos interessados em comprar apartamentos em construção na Avenida Luis Carlos Tunes (Via Novela), zona leste. As 212 unidades são construídas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano), que pertence ao governo do Estado de São Paulo.

A CDHU pretende entregar as unidades em duas fases, sendo a primeira em janeiro de 2018 (126 apartamentos) e as demais até setembro do mesmo ano. Antes, será feito o cadastro e a seleção das famílias que se encaixam na faixa salariar de 1 a 10 salários mínimos.

O cadastro começa a partir das 9h e termina às 16h, no Ginásio de Esporte Nelson Rügger. E o secretário municipal de Habitação, Felipe Castro, enfatiza que não é preciso dormir durante a madrugada na fila. “Não será preciso chegar às 3h da manhã no Ginásio, pois teremos 40 atendentes tanto da Prefeitura, que foram treinados, como da própria CDHU. Todos os interessados serão atendidos e basta comparecer ao Ginásio com um documento de identificação”, explica.

De acordo com último levantamento feito pela Secretaria de Habitação, atualmente o déficit habitacional em Araras atinge 5 mil famílias, mas o número pode ser ainda maior. “O levantamento foi feito em 2015 e pode ter mudado, o que será confirmado no cadastro a ser feito pela CDHU”, disse Castro.

O secretário ressalta que uma significativa parcela dos que integram o déficit são de famílias com renda zero, que não se encaixa no programa habitacional que será entregue pela CDHU.

Castro reforça que na segunda e na terça-feira não será preciso levar documentação, apenas uma identidade. “Será feito apenas um cadastro de interesse e no dia a família interessada vai preencher uma ficha e será informada dos documentos necessários para a próxima fase”, detalha.

A próxima fase está prevista para acontecer de 11 a 15 de setembro, também no Ginásio de Esporte. “Caso o número de pessoas interessadas seja maior a CDHU estuda ampliar o atendimento até o dia 18 de setembro”, disse Castro.

Sorteio dos apartamentos está previsto para dezembro

Conforme regulamento do governo do Estado, a CDHU realiza sorteio para escolher as famílias interessadas nas unidades. Segundo Castro, a previsão é que o sorteio aconteça em dezembro deste ano.

Em edital publicado na edição da última quinta-feira (31) da Tribuna, a CDHU detalha todo o regulamento para a compra dos apartamentos. Todo o procedimento será explicado pelos atendentes na próxima semana.

Dos 212 apartamentos, 11 serão destinados para idosos que precisam seguir todas as regras, dentre elas ter 60 anos ou mais, comprovar residência em Araras nos últimos cinco anos e não ser proprietário de imóvel.

Outra parcela inclui os apartamentos destinados para os policiais militares e agentes de segurança penitenciária, além de agentes de escolta e vigilância penitenciária. Para a categoria citada, serão destinados 9 apartamentos e caso o número de inscritos seja maior que o previsto, terão preferências servidores com mais tempo de residência em Araras.

Se houver empate, critérios como maior idade, maior número de filhos menores ou incapazes e sorteio são regras adotadas pela CDHU. Por fim estão os apartamentos para o público geral, sendo 7 para pessoas solteiras.

“Pelo regulamento da CDHU são 7 apartamentos de um quarto destinados para pessoas solteiras, seja divorciadas, viúvas e outras variantes. A pessoa precisa provar que mora sozinha”, enfatiza Castro.

Dentro do perfil geral, há ainda 7% das pessoas interessadas com algum tipo de deficiência. “Se a demanda para deficientes for maior os demais serão incluídos no cadastro geral”, finaliza.

126 apartamentos serão entregues em janeiro

A entrega dos 212 apartamentos será feita em duas etapas, sendo 126 em janeiro e os demais apenas em junho. A obra começou em 1º de julho de 2014 e estava prevista para ser entregue em 18 meses, ou seja, janeiro de 2016 – conforme consta na placa da obra que existe no local.

Porém, atrasos postergaram a entrega e a construção persiste até hoje. No ano passado, uma nova data foi estimada pela CDHU para Tribuna – sendo novembro de 2016 – mas a nova data foi confirmada neste ano.

Em reportagem publicada em abril deste ano, a CDHU explicou que a construtora CDM, escolhida por meio de licitação, passou por dificuldades financeiras e operacionais, que prejudicaram o ritmo da construção das moradias.

Cronograma da entrega dos apartamentos da CDHU

Agendamento: dias 4 a 5 de setembro no Ginásio de Esporte Nelson Rügger

Inscrição: 11 a 15 de setembro

Número de apartamentos: 212

Entregas: 126 em janeiro e 86 em junho de 2018

FONTE: Secretaria Municipal de Habitação