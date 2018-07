Cabo Wilson recebe título de ‘Bombeiro do Ano’ na Câmara de Araras

A homenagem de ‘Bombeiro do Ano’ de 2018, promovida pela Câmara Municipal de Araras nesta segunda-feira (2), durante a 22ª sessão ordinária, é para...

A homenagem de ‘Bombeiro do Ano’ de 2018, promovida pela Câmara Municipal de Araras nesta segunda-feira (2), durante a 22ª sessão ordinária, é para o Cabo da Polícia Militar Wilson Ribeiro de Andrade, indicado pelo comandante do Posto de Bombeiros de Araras, o 1º Tenente Alexandre José Rovay.

O título de “Bombeiro do Ano” é uma tradicional honraria do Poder Legislativo Municipal, concedida todos os anos, no dia 2 de julho, data em que se comemora o ‘Dia do Bombeiro’, conforme decreto legislativo nº 15, de 22 de dezembro de 2003.

De acordo com o comandante Rovay, o Cabo Wilson é um exemplo para os colegas da corporação. “É um profissional exemplar e que muito se destacou neste ano de 2018 perante seus companheiros de farda na execução de suas tarefas, sem medir esforços para alcançar um serviço profícuo e de qualidade em prol da comunidade ararense”, justifica o 1º Tenente no ofício, encaminhado ao Legislativo da Câmara Municipal.

O Cabo Wilson tem 48 anos, nasceu na capital paulista, está na Policial Militar desde 1994, quando ingressou na Escola Superior de Soldados em Pirituba, na grande São Paulo. De 1995 a 1999 serviu o Batalhão de Choque no Serviço de Cavalaria da Polícia Militar. No ano de 2000 ingressou no 2º Grupamento de Bombeiros em São Paulo e em 2002 foi designado para a cidade de Araras.

“No Posto de Bombeiros de Araras, o Cabo Wilson é um exemplo de conduta, atuante, prestativo e, sobretudo disciplinado, sempre pronto para desempenhar sua função com bravura em casos de incêndio, salvamento e resgate. Atualmente desenvolve a função de atendente do 193, realizando a triagem com profissionalismo e presteza”, pontua a Câmara.

Logo após a homenagem no Plenário, o Átrio da Câmara Municipal registra o tradicional ‘banho do bombeiro’.