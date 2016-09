Cabeleireiro é assassinado na zona leste

Outro crime chocou a cidade e também foi cometido na avenida Presidente Vargas, José Ometto 2, zona leste, apenas quatro horas depois da morte...

Outro crime chocou a cidade e também foi cometido na avenida Presidente Vargas, José Ometto 2, zona leste, apenas quatro horas depois da morte do guarda municipal Paulo Eduardo da Silva. Por enquanto, a Polícia Civil não divulgou se os dois assassinatos têm ligação.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência. O cabeleireiro Saulo Rocha de Faria Silva, de 26 anos, foi morto a tiros no interior do seu salão de beleza. Um vizinho teria ouvido disparos de arma de fogo, socorreu a vítima e a levou para o Pronto Socorro da UPA 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento) Elisa Sbrissa Franchozza, onde chegou sem vida.

O local do crime foi preservado até a chegada da perícia do IC (Instituto Criminalística) de Limeira, assim como investigadores da Polícia Civil. Ainda de acordo com relatos de testemunhas, um homem que vestia um capuz teria sido visto entrando no salão momentos antes do crime, mas nenhum suspeito foi detido até o fechamento desta edição.

Assim como do guarda municipal, a morte de Saulo Rocha de Faria Silva também gerou comoção na cidade, principalmente na zona leste. Dezenas de mensagens de despedida foram postadas no perfil do cabeleireiro na rede social Facebook.

Saulo era solteiro e residia no mesmo endereço do crime. Seu corpo foi encaminhado para necropsia no IML (Instituto Médico Legal) de Limeira e sepultado ontem (5), às 8 horas, no Cemitério Municipal. Assim como no crime do guarda municipal Paulo, a Polícia Civil também não divulgou detalhes sobre a investigação.