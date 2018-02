Cabeça virada

“Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa apagar o caso escrito”. (Machado...

Compartilhe em suas redes sociais!

“Esquecer é uma necessidade.

A vida é uma lousa, em que

o destino, para escrever um novo

caso, precisa apagar o caso escrito”.

(Machado de Assis)

Segundo o horóscopo chinês, a partir de sexta-feira 16 os passageiros da errática nave chamada Terra estarão sob influência do signo do Cão.

Dentre as aratacas armadas para apanhar pessoas do signo do Macaco, ao qual, asseguram os chinas, minha vida se submete, uma particularmente chamou-me a atenção: o provável reatamento de relações diplomáticas com um antigo amor.

Pensei, matutei, fiz a prova dos nove, enfim, fundi a cabeça para lembrar quem seria a velha princesa que teria disposição de dar um beijo neste sapo velho. Malgrado os esforços que concentrei na varredura dos miolos, não encontrei sequer vestígios de uma antiga senhora tentação — obrigado, Cartola! — capaz de, como se dizia antigamente, virar minha cabeça.

A propósito, e para se tenha uma idéia de como as coisas funcionavam no tempo do doutor Onça: o fato de o amor ser tratado em determinadas situações casos como um estado patológico, era algo trivial. Assim, o futriqueiro diagnóstico “a Deusinha virou a cabeça do Zé do Correio” substituía irônica e maldosamente, a frase “o Zé do Correio apaixonou-se pela Deusinha”.

Embora eu esteja, entre idas e vindas, com um antigo amor há 55 anos — de papel passado são 46 anos —, as probabilidades de um antigo amor virar minha cabeça não devem ser descartadas totalmente. O homem já foi à Lua e planeja fazer turismo em Marte lá pelos idos de 2030.

Quem sabe no intervalo de tempo a ciência descubra um modo de viajarmos ao passado. Digamos até 1964 e 1968, dois anos extremamente duros comigo. Quero estar lá para conferir o balanço de minhas perdas e ganhos.

Assim como Fernando Pessoa, “tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens”.

Mas eu dizia que, embora tivesse revirado o baú de memória onde guardo meus badulaques, não encontrei nenhum amor antigo. Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa esquecer o caso escrito.

Essa prescrição do Bruxo do Cosme Velho defenestrou um receio que já se punha a transformar em pavor na minha cachola. Por mais que os doutores assegurem que depois de certa idade nossa memória passa a dar sinais de fadiga, fico constrangido quando alguém me interpela com um indefectível “lembra-se de mim?”

De fato, em algumas ocasiões não me lembro mesmo. Seja porque o contato com o interlocutor resumiu-se a encontros esporádicos, seja por motivos que tais, a verdade é que a falta de familiaridade com a pessoa resultou não gravar seu nome, motivos pelos quais a pergunta invariavelmente me deixa em saia justa.

Nessas horas, não sei o que é mais deselegante, se pura e simplesmente responder “não, não me lembro”, ou se replicar com um “é claro que lembro, qual é o seu nome mesmo?” Como ainda não possuo o Galateo, de Giovanni Della Casa, livro que ensina como as pessoas que vivem em sociedade devem se conduzir nas “nos costumes e nas maneiras”, transito entre uma iniciativa e outra.

Cabeça fraca, dizia-se outrora. Integro o time dos cabeças fracas, de modo que não por maldade, senão por penalidade imposta pelo tirano deus Cronos, minhas pilhas cerebrais estão fracas e não tenho como substituí-las.

Dizem que os velhos são desligados. E são mesmo. Nunca é demais repetir o grande Machado: esquecer é uma necessidade. Emendo a mão do nosso mais talentoso escritor com um adjetivo: indisponível.

Esquecer, crianças, é uma indisponível necessidade.

Bom dia!