Burger King vai implantar loja própria e projeto contempla salão e drive-thru

Além do anúncio – já público – de que a rede de lanchonetes Burger King vai implantar em Araras seu novo restaurante em poucos meses, o grupo confirmou à Tribuna que a loja de Araras ainda não tem uma previsão para inauguração e funcionamento, mas ainda assim já está definido que o restaurante de Araras vai ter já de início o sistema drive thru – com compra e entrega de lanches pela lateral, a motoristas, além do salão interno.

O Burger King ainda confirmou que a unidade de Araras não é uma franqueada, mas sim uma loja própria. O terreno foi adquirido pelo próprio Burger King, que agora cuidará da construção e da operação.

O anúncio da vinda do Burger King aconteceu há cerca de 15 dias e partiu da Prefeitura de Araras. Uma reunião entre representantes da administração municipal e da rede de lanchonetes selou a instalação da loja da rede, que segundo as Prefeitura deve estar pronta em dezembro.

A área da lanchonete fica na esquina das avenidas Maria Aparecida Muniz Michelin e Dona Renata e o padrão utilizado será o mais moderno da rede, o chamado “conceito Garden Grill”. A área foi adquirida junto à família proprietária da antiga Rede Tiradentes de Supermercados.

Estima-se investimento próximos aos R$ 7 milhões só com a lanchonete. O compromisso da administração municipal é de agilizar todos os procedimentos administrativos para viabilizar a inauguração antes do final do ano.

Serão gerados 35 empregos diretos na unidade de Araras, mas não há nenhuma previsão oficial de contratação. A loja terá apenas 300 metros quadrados de área construída, 20 vagas de estacionamento, drive thru e ficará aberta das 10h às 22h (no início de atividade); após esse período, a lanchonete deve avaliar se vai operar 24h.

Hoje o Burger King conta com mais de 600 lojas no país, sendo 480 restaurantes próprios e 121 restaurantes franqueados. Praticamente metade das lojas estão no estado de São Paulo – são mais de 250 restaurantes próprios e cerca de 40 franqueados. Há 10 anos a rede contava com apenas 27 restaurantes no país. Segundo a rede, em todo o planeta são mais de 15 mil lojas. O Burger King é hoje a segunda maior rede de hambúrgueres do planeta e terceira maior franqueadora do mundo.