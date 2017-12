Burger King deve inaugurar restaurante em Araras até o fim de semana

Quem passa pela Avenida Dona Renata (Marginal), no cruzamento com a Av. Maria Muniz Michielin, já deve ter notado o ritmo acelerado das obras...

Quem passa pela Avenida Dona Renata (Marginal), no cruzamento com a Av. Maria Muniz Michielin, já deve ter notado o ritmo acelerado das obras no restaurante do Burger King. A dúvida é somente “quando” será a inauguração.

Segundo a Tribuna apurou, a inauguração deve ocorrer nos próximos dias, com a expectativa que seja no sábado (30), ou então no domingo (31). A informação é do coordenador de operações regionais da rede, Nelson Cardoso.

Nesta quinta-feira (28) foi instalado o logo do Burger King num grande mastro, com ajuda de um guincho. A cozinha está praticamente pronta, inclusive com funcionários de atendimento já trabalhando no local.

A loja de Araras terá um padrão mais moderno da rede, o chamado “conceito Garden Grill”. Os investimentos passam dos R$ 7 milhões só com a lanchonete. A loja terá 300 metros quadrados de área construída, 20 vagas de estacionamento e ficará aberta das 10h às 22h (neste início de atividade), após esse período, a loja poderá ficar 24h.