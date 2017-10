Burger King começa contratação e oferece 25 vagas

Com inauguração prevista para dezembro deste ano, a unidade do Burger King de Araras já iniciou a contratação de funcionários para trabalharem no local....

Com inauguração prevista para dezembro deste ano, a unidade do Burger King de Araras já iniciou a contratação de funcionários para trabalharem no local. São oferecidas 25 vagas e a seleção dos candidatos será feita por dois canais – via e-mail juliana.formaris@baseconsultoria.net.br e pelo PAT-Araras (Posto de Atendimento Ao Trabalhador).

A loja da rede de fast-food americana já está sendo instalada na esquina das avenidas Maria Aparecida Muniz Michelin e Dona Renata e no anúncio de contratação, a empresa oferece 3 vagas de coordenador de turno e mais 22 vagas de atendente. Os interessados em trabalhar na unidade devem comparecer pessoalmente em uma das unidades do PAT com currículo atualizado e os seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalhado e Previdência Social, para realização de cadastro ou atualização.

A loja de Araras terá um padrão mais moderno da rede, o chamado “conceito Garden Grill”. Os investimentos passam dos R$ 7 milhões só com a lanchonete. Não há divulgação de a loja local está ligada à rede Burger King ou está sendo instalada em regime de franquia.

A loja terá 300 metros quadrados de área construída, 20 vagas de estacionamento e ficará aberta das 10h às 22h (neste início de atividade), após esse período, a loja poderá ficar 24h.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3441-5474, na Base Consultoria e Gestão de RH, em Limeira.

Conceito “Garden Grill”

A loja local utiliza um conceito que a rede Burger King tem adotado em diversas unidades recém-inauguradas, o “Garden Grill” (na tradução literal, churrasco no jardim). O conceito remete às steakhouses americanas e foge do modelo convencional de outras lojas da marca.

Segundo o próprio Burger King, a rede conta hoje com mais de 600 lojas no país, sendo 480 restaurantes próprios e 121 restaurantes franqueados. Praticamente metade das lojas estão no estado de São Paulo – são mais de 250 restaurantes próprios e cerca de 40 franqueados. Há 10 anos a rede contava com apenas 27 restaurantes no país. Segundo a rede, em todo o planeta são mais de 15 mil lojas. O Burger King é hoje a segunda maior rede de hambúrgueres do planeta e terceira maior franqueadora do mundo.