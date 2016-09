Bukowski com fritas

“O mundo inteiro é um saco de merdas se rasgando”. (Charles Bukowski) O poeta e escritor Charles Bukowski não foi, em quase 74...

“O mundo inteiro é um saco de merdas se rasgando”. (Charles Bukowski)

O poeta e escritor Charles Bukowski não foi, em quase 74 de uma vida quase toda alimentada com cerveja e poéticas transgressões sociais, aquilo que se convencionou chamar-se de cidadão exemplar.

Muito pelo contrário. Atirou-se nos braços do alcoolismo, nunca freou seu temperamento arrufadiço, bateu de frente com o establishment com a mesma naturalidade de quem toma um chope beliscando torresmo.

Convenhamos, com esse perfil ele jamais seria recomendado a um grupo de escoteiros ou a um clube de serviços de Los Angeles, cidade para onde se mudou aos três anos de idade.

As opiniões sobre Bukowski sempre foram emitidas na base do 8 ou 80: para uns, ele nada mais era do que um Velho Safado, apelido esse que viria marcá-lo como se tivesse sido feito com um ferrete em brasa; contrapondo-se, Jean Paul Sartre chamou-o de “o maior poeta das Américas”, o que, admita-se, não é pouca coisa.

Pontos de vista à parte, penso que nem tanto a Deus, nem tanto ao Diabo; de minha parte digo apenas que o homem foi um gênio sem baratear a genialidade, dado que apenas os gênios não submetem o poder de criação à escravidão cerebral imposta pela indigência mental da maioria dos formadores de opinião que infestam as redações nesses brasis varonis.

Foi o trabalho de formiguinha dos imbecis que escrevem a soldo que instalou entre nós essa guerra emocional sem propósito. Nos dias correntes, dependendo da visão política da pessoa, opinar e deblaterar são verbos que, cruel e estranhamente, passaram a guardar sinonímia.

Eu aguardava, paciente como um Jó, a minha vez em uma fila — não sei por que, aos velhos são destinadas as filas que não andam nem a pau — quando uma senhora puxou conversa.

Abanando-se do frio com um envelope pardo, que ela utilizava à guisa de leque malgrado a temperatura ambiente não o exigir, ela fuzilou:

“Custou mas chegou a vez do Lula e da mulher dele irem pra cadeia. Agora essa turma não vai mais roubar a gente”, disse ela. Por alguns segundos tive a impressão de que línguas de cobra saltavam da olhuda.

Ouvi. E fiquei quieto. Imóvel como uma estátua de Donatello. Lembrei-me que, em uma situação algo parecida, há anos um amigo ponderou que é melhor a gente ouvir besteira do que ser surdo.

Respirei fundo, olhei para o teto do saguão e agradeci: “não sei onde você está agora, Guilherme; mas esteja você no céu, esteja no inferno, mais uma vez obrigado; ah, se for no inferno assim que eu chegar a gente forma uma daquelas turbulentas mesas de pife, oquei?”

Atiçada por minha indiferença, a mulher que soltava línguas de cobra pelos olhos e se abanava do frio com um envelope pardo baixou em outro terreiro, um senhor que caçava um funcionário que pudesse orientá-lo no caixa eletrônico.

A essa altura o leitor ansioso e a impaciente leitora certamente estarão a perguntar: “e onde é que esse tal de Charles Bukowski entra nessa história?” Respondo.

Entre tantas flechas sorrateiras que ele disparou contra a idiotice, uma deambulou em meus aturdidos miolos à medida em que aquela senhora, que ia soltando línguas de cobra pelos olhos e se abanava do frio com um envelope pardo, lavrava sua sentença condenatória contra o ex-presidente e a ex-primeira-dama.

“As pessoas engolem Deus sem pensar, engolem o país sem pensar. Esquecem logo como pensar, deixam que os outros pensem por elas”.

O fato de as pessoas engolirem Deus sem pensar é uma questão de crença. Crença é uma questão pessoal, ou, como gostam de dizer os eruditos, de foro íntimo. Assim, não entro nessa dividida.

O problema é que as pessoas esqueceram como pensar, deixam que outros pensem por elas. E disseminam pelo facebook, whatsapp, instagram, e-mail, na beira da piscina ou no bar da esquina, aquilo que os outros pensam por elas.

Que o mundo inteiro é um saco de merdas se rasgando é fato. Que alguém ainda possa salvá-lo é boato.

Bom dia!