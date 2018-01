Briga pelo passe O vereador Jackson de Jesus (Pros) chamou a atenção nessa semana e foi pivô de um impasse entre Secretaria da Educação...

Compartilhe em suas redes sociais!

Briga pelo passe

O vereador Jackson de Jesus (Pros) chamou a atenção nessa semana e foi pivô de um impasse entre Secretaria da Educação e alunos da rede estadual de ensino. Segundo a oposição, a pasta tentou dificultar que os estudantes que frequentam escolas mais distantes conseguissem fazer o município ceder a eles passes gratuitos – internamente a Secretaria da Educação de Araras tentava forçar o governo estadual a arcar com a despesa. Contudo o problema chegou a preocupar alguns estudantes e o vereador chegou a apontar que legislação municipal ampara os alunos. Depois disso a questão foi sanada.

Exposição desnecessária

O problema dos passes teria gerado irritação dentro da Prefeitura, já que o próprio prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) não teria se oposto ao fornecimento de passes aos estudantes do ensino médio que moram longe da escola em que estudam, enquanto a Secretaria Municipal da Educação estaria entendendo que não poderia fornecer os passes sem cumprir novas “exigências”. O curioso é que enquanto o comando do TCA, que transporta os alunos, seria a favor da medida (que ajuda nos cofres da autarquia, com repasses da Educação para a empresa), o comando da Educação foi contra os pagamentos. Com entendimentos tão opostos a relação entre os setores de Educação e transporte do governo municipal teria ‘azedado’. O clima pesou ainda mais quando Jackson de Jesus (Pros), opositor do governo, indicou que lei municipal permite a medida. O entendimento de dentro do governo é que o impasse interno foi desnecessário e poderia ter se resolvido sem desgastar a administração – e sem ajudar a sobressair um vereador de oposição.

Desvio de função

O secretário municipal de Administração, Bruno Roza, teria postado na noite do último domingo (14), em seu perfil pessoal do Facebook, uma mensagem encorajando os servidores em desvio de função a realizarem concurso recém-aberto na administração municipal para que consigam ser aprovados para vagas que hoje ocupam. “Espero, com entusiasmo, que os amigos servidores que já integram as fileiras do serviço público, participem do concurso que a Prefeitura de Araras está realizando. Trata-se de uma bela oportunidade de mudança, especialmente para aqueles que estão em ‘desvio de função’”, teria postado o secretário, segundo o site BN Notícias. O problema é que a postagem gerou reação da oposição, que acusou o governo de não combater os desvios e de “assumir” os casos. Há na Justiça pedidos de servidores por indenização por desvio de função, mas é bom que se diga que os infinitos casos de desvios de função existem há décadas, numerosamente, dentro da Administração Municipal em Araras. A dúvida que será esclarecida com o tempo é se os novos concursos vão dirimir tal situação.

Guarda em casa

Não é de hoje que moradores questionam casos isolados em que servidores municipais seriam levados até suas casas por veículos oficiais ou municipais. Durante as últimas semanas a reportagem da Tribuna tem verificado casos em que frequentemente um carro da Guarda Municipal estaria defronte uma residência particular, no Belvedere. Não é a primeira vez que isso ocorre no mesmo endereço, e no último ‘flagrante’ o veículo ficou longo tempo parado defronte uma residência à 0h de terça-feira – outros veículos da corporação já foram vistos pela reportagem diversas vezes defronte a mesma residência. É preciso ter maior cuidado com o uso do veículo público, já que casos desses podem gerar entrave judicial. A questão, além de poder ferir o ordenamento legal, “não pega bem”.

CEI da Merenda?

Circula nos corredores da Câmara a possibilidade da abertura de uma Comissão Especial de Inquérito para apurar problemas nas notas da merenda escolar em Araras. Para abrir a comissão seria necessário a assinatura de quatro vereadores. Segundo o burburinho, caso o prefeito não convença os vereadores que não houve erros ou irregularidades ao menos sete nomes estariam propensos a assinar pró-CEI: Regina Corrochel, Francisco Nucci, Jackson de Jesus, Romildo Borelli – Baiano, Deise Olímpio e até os governistas Marcelo de Oliveira e Anete Casagrande (nenhum deles confirma a hipótese, contudo).

Se defendendo

Os vereadores Jackson de Jesus, Regina Corrochel e Deise Olímpio teriam recebido do prefeito Pedrinho Eliseu um pedido de tempo para reunir documentos e explicar a situação. Caso eles realmente não se convençam, aí sim providenciariam a CEI. O prefeito teria conversado com alguns vereadores por telefone pedindo cautela e a chance de defesa. Ele quer que só depois do envio dos documentos os parlamentares decidam qual caminho a ser tomado. Há um receio de ambas as partes: do governo de que se forme uma CEI sem as explicações devidas e até de alguns vereadores, de que se forme uma comissão sem dar tempo ao Executivo de apresentar uma defesa preliminar e documentos requeridos.

Sob meu comando

Uma segunda estratégia do governo municipal seria comandar os trabalhos de uma possível comissão. Caso a abertura da CEI seja inevitável, o Executivo quer aumentar o número de integrantes vinculados ao prefeito. Com isso José Roberto Apolari e Marcelo de Oliveira seriam indicados como membros visando a nomeação de um deles à relatoria, mas a oposição já indicaria que jamais abriria mão desse cargo estratégico na apuração dos fatos – e nos corredores da Câmara já se estima que se a CEI for montada os nomes de Regina e Deise são bem cotados para o posto. Apesar de todas as hipóteses a meta do Executivo é evitar ao máximo a investigação, que mesmo que não constate nada irregular, desgastaria a imagem do governo.

TORPEDO

“Reitero a agressividade, o desrespeito e, portanto, a impertinência, por seu caráter ofensivo, também dessa questão, tal como das anteriores.”

Do presidente da República, Michel Temer, ao responder à Polícia Federal perguntas de inquérito no qual ele é investigado e acusado de editar decreto para favorecer empresas sob interesses obscuros