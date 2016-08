Briga de vizinhos

Editorial 30 de agosto de 2016 Tribuna do Povo

Distante dos olhos da maioria, Araras ganhou na semana passada mais uma unidade do Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), órgão...

Distante dos olhos da maioria, Araras ganhou na semana passada mais uma unidade do Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), órgão ligado ao Tribunal de Justiça de São Paulo com poder de execução quando houver consenso entre as partes num determinado conflito cívil.

A cidade possui desde 2012 sua unidade central, instalada na Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson), coordenada pelo juiz de direito Antonio César Hildebrand e Silva, também titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Araras. E agora conta com uma unidade na zona leste, mais precisamente no Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertoline.

Dentre os principais atendimentos, constam a legalização de divórcios, pensões alimentícias, investigações de paternidade, acidentes de trânsito, negociação de dívidas e até desentendimentos entre vizinhos. Sem custo e sem a necessidade de contratar advogado, qualquer cidadão pode solicitar uma audiência de conciliação para resolver algum conflito.

A conciliação é uma fórmula nova que surgiu no Brasil recentemente, com uma Resolução do Conselho Nacional de Justiça de 2010, sugerindo a solução de conflitos na área cível através da conciliação. O Novo Código de Processo Civil, em vigor desde março deste ano, também incentiva a realização da conciliação. Curiosamente, em vários outros países é praxe a tentativa antecipada de conciliação antes mesmo de se instaurar uma ação judicial. Na Argentina é assim.

E o Estado de São Paulo está bastante adiantado neste sistema, pois já possui 178 unidades do Cejusc espalhadas pelos municípios paulistas – um deles na Unar –, além de 27 postos como este da zona leste, inaugurado na semana passada.

A solução de conflitos por conciliação começou a ganhar novos caminhos nos últimos anos e hoje está presente em outras áreas também, como a trabalhista. A Tribuna noticiou no último final de semana que a Vara do Trabalho de Araras agendou para hoje e amanhã suas primeiras medicações e conciliações no setor trabalhista. A meta é tentar promover um acordo entre as duas partes envolvidas – entre empregado e patrão – e evitar que o processo tramite na Justiça e demore anos para ser solucionado.

Não há como negar que a implantação do sistema de conciliação tem como principal objetivo desafogar o judiciário brasileiro, quase falido em virtude da sobrecarga de processos. Em Araras, por exemplo, há tanta superlotação de processos que existe a necessidade urgente da criação de novas Varas – reivindicações já feitas há muitos anos pelas autoridades locais. Por outro lado, nada mais prático e justo do que tentar, primeiramente, “lavar a roupa suja em casa”, resolvendo os conflitos diretamente entre as partes, deixando para envolver o Estado neste conflito somente se não houver consenso.