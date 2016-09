Breno é quem mais contratou despesas para campanha e Pedrinho quem recebeu mais doações

Dados divulgados online pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apontam que Pedrinho Eliseu (PSDB) é, ao menos até a última semana, o candidato a...

Dados divulgados online pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apontam que Pedrinho Eliseu (PSDB) é, ao menos até a última semana, o candidato a prefeito que recebeu mais doações em dinheiro e recursos estimáveis para sua campanha eleitoral. Apesar disso, até agora, o candidato com mais despesas contratadas na campanha até então foi Breno Cortella (PDT).

Dados informados até a última terça-feira (13), último dia em que os candidatos atualizaram as informações, dão conta de que Pedrinho já recebeu recursos na ordem de R$ 123.495,94, o maior número dentre todos. Já Breno já contratou despesas orçadas em R$153.831,30, mesmo tendo o total de recursos recebidos até agora em apenas R$42.700,00.

Já Pedrinho Eliseu, com recursos recebidos na casa dos R$ 123 mil, aparece com o total de despesas contratadas pela candidatura dele, ou seja, gastos com a campanha até então, em R$84.761,05.

Tribuna também divulga gastos, despesas e receitas das candidaturas de Bonezinho Corrochel (PTB), Du Severino (PTN) e Paulinho Nascimento (PSD).

Pedrinho Eliseu

Na verdade, nem tudo do valor que consta para Pedrinho foi recebido em dinheiro. R$100.000,00 são de recursos financeiros (80.97% do total), enquanto R$23.495,94 são dos chamados recursos estimáveis (19.03% do total). Despesas contratadas pela candidatura de Pedrinho somam R$84.761,05.

Até terça-feira as doações a Pedrinho foram feitas por Luiz P M Michielin (R$75.000,00); o próprio Pedro Eliseu Filho (R$25.000,00); Elcio Elzebio Rodrigues Jr (R$1.500,00); Claudio Armelin (R$1.500,00); Vinicius Jose Zaniboni (R$1.500,00); Wagner Roberto Wittig (R$1.500,00); Alessandro Montelato Marques (R$1.500,00); Aristides da Silva (R$1.500,00); Renata Marina de Moraes Barini (R$1.100,00); Mario Jose Grachet (R$1.000,00); Jose Luiz Corte (R$1.000,00); Celia Regina Ribeiro da Silva (R$1.000,00); Leandro Sorrentino Santos (R$1.000,00); Antonio Carlos Sonegatti (R$1.000,00); Sonia Regina Cerri Antigo (R$1.000,00); Ana Carolina Castegioni Araujo Carciolari (R$1.000,00); Carlos Alberto Carpini (R$1.000,00); Janio Mariano Re (R$1.000,00); Oswaldo Archangelo (R$1.000,00); Luiz Emilio Salome (R$500,00); Paulo Jose Eliseu (R$500,00); Erika Leticia Zago (R$500,00); Francisco Donizetti Dezotti (R$500,00); Lucas Rafael Barini (R$500,00); Felipe Castro (R$395,94); Marcia Aparecida Caruso (R$300,00); e Eduardo Gomes de Oliveira (R$200,00).

Breno Cortella

Breno Cortella recebeu em recursos financeiros R$ 41 mil, enquanto recursos estimáveis recebidos por ele representam apenas 3,981% do total de recursos recebidos, e são na casa dos R$1.700,00. O total de recursos recebidos até agora por ele está em R$42.700,00.

Mesmo assim o candidato do PDT já contratou despesas orçadas em R$153.831,30 na campanha eleitoral de 2016.

Até terça-feira as doações a Breno foram feitas por Hildebrando Xavier de Sousa (R$20.000,00); Claudia Guidugli Sanches (R$10.000,00); Augusto Cid Otero (R$5.000,00); Antonio Rodrigues da Silva (R$5.000,00); Orlando Franzini (R$1.000,00); Camila de Souza e Castro (R$600,00); Willian V Andreto Fernandi (R$600,00); e Hugo Marcolino de Moraes (R$500,00)

Paulinho Nascimento

O candidato Paulinho Nascimento (PSD), por enquanto, até recebeu mais recursos do que Breno: foram R$ 59.500 recebidos por Paulinho até a última terça-feira, sendo R$57.500,00 de recursos financeiros (96,64% do total) e R$2.000,00 em recursos estimáveis (3,361% do total). Paulinho já somou, em despesas contratadas, R$79.136,14.

Até terça-feira as doações a Paulinho foram feitas pelo próprio Paulo Henrique do Nascimento (R$30.000,00); o candidato a vice, Irineu Norival Maretto (doou R$27.500,00); e Valter Luiz Adorno de Oliveira (R$2.000,00).

Bonezinho Corrochel

Bonezinho Corrochel (PTB), recebeu R$49.857,56 – constando o valor no quesito ‘total de recursos recebidos’. Conforme a atualização de contas feita pela candidatura dele, o candidato não recebeu nenhum centavo em recursos financeiros. Os R$ 49.857,56 estão todos englobados em recursos estimáveis, representando 100% dos gastos de Bonezinho até então.

As doações declaradas como recebidas até terça-feira a Bonezinho foram de R$48.857,56 do PP (Partido Progressista), e constam no item Direção Municipal/Comissão Provisória. Mais de R$ 20 mil, englobados dentro desse item constam como sendo ‘Doador Originário’ Dozineti de Lime, candidato a vice de Bonezinho. Além dos valores citados, outros R$ 1.000 que constam em receitas foram recebidos de José Roberto Apolari. O candidato Bonezinho tem o item ‘despesas’ zerado.

Du Severino

Du Severino (PTN) também tem o mesmo item ‘despesas’ zerado, segundo registro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Du Severino declarou até 9 de setembro, há pouco mais de uma semana, que o total de recursos recebidos foi de R$6.037,00. Desse total apenas 12,21% foi em recursos financeiros (R$737,00), enquanto R$5.300,00 são em recursos estimáveis.

Até terça-feira as doações a Du Severino foram feitas pelo próprio Eduardo Baptistella Severino, em R$537,00, e pelo vice Paulo Rogerio Campanhollo (R$200,00). O

total recebido da Direção Nacional do PTN foi de R$5.300,00.