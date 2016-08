Breno e Bonezinho têm ‘notícia de inelegibilidade’

Na última quarta-feira (24) o juiz eleitoral Rafael Pavan Moraes Filgueira recebeu nove apresentações distintas de notícia de inelegibilidade contra nove vereadores da...

Na última quarta-feira (24) o juiz eleitoral Rafael Pavan Moraes Filgueira recebeu nove apresentações distintas de notícia de inelegibilidade contra nove vereadores da atual legislatura.

As notícias de inelegibilidade são referentes às candidaturas dos vereadores Francisco Nucci (PR), Eduardo Elias Dias – Du (PHS), Marcelo de Oliveira (PSB), Valdevir Carlos Anadão- Dê (PT), Carlos da Silva Nascimento – Zé Bedé (PT), Anete Casagrande (PSDB), Magda Celidório (Rede), todos candidatos a mais um mandato na Câmara.

Além dos sete nomes citados, outros dois vereadores são citados como inelegíveis: Breno Cortella (PDT) e Bonezinho Corrochel (PTB). A dupla, diferentemente dos colegas de Câmara, não tenta permanecer na Casa Legislativa, mas almeja ocupar o posto de prefeito. Ainda assim a fundamentação da notícia de inelegibilidade em que são citados é praticamente a mesma na ação em que os outros sete vereadores são citados.

A notícia de inelegibilidade partiu do advogado Antonio Carlos Rocha. Ele apresentou nove documentos de notícia de inelegibilidade com fundamentações parecidas. O cidadão alega que os que pretendem se candidatar ao pleito “e que participam de programas de rádio ou TV devem se afastar integralmente dos aludidos veículos de comunicação a partir de 30 de junho do ano das eleições”.

Ele alega que, portanto, os candidatos não podem “de maneira alguma, participar de qualquer evento em emissoras de rádio e/ou TV, pena de, em o fazendo e confirmados como candidatos, terem seus registros indeferidos, por falta de desincompatibilização”.

Para o advogado, no caso de Araras a Câmara Municipal manteve a exibição de programas “nas mídias vetadas pela Justiça Eleitoral”. Conforme sua versão, “todas as sessões camarárias são exibidas ao vivo tento em emissoras de rádio, quanto nas de televisão, a saber: Rádio Araras FM e TV Opinião”. Rocha completa: “importante frisar: isto faz parte da grade de programação da rádio e TV”.

No pedido o advogado afirma então que esse tipo de transmissão é feita “mediante pagamento com dinheiro público”, e alega que, mesmo que isso não ocorresse, “teríamos desconstituída a isonomia na disputa, posto que os demais candidatos e candidatas, sem mandatos, não poderiam se valer do mesmo expediente”.

Alegando que mesmo sendo proibidas, as transmissões das sessões continuaram, o cidadão anexou gravações das sessões transmitidas pela TV e rádio em cada um dos pedidos, e alegou então que houve “propaganda e promoção pessoal, inclusive com promessa de futuros feitos”.

No documento apresentado à Justiça Eleitoral é citado que “todos falam abertamente sobre as eleições, como se pode observar na sessão do dia 18/07/2016, com falas dos vereadores Marcelo de Oliveira, Mario Corrochel Neto, Francisco Nucci Neto, Carlos José da Silva, Eduardo Elias e Breno Cortella”.

Por fim, além do pedido de indeferimento das candidaturas de todos, houve requisição para que a Câmara, seja intimada a apresentar cópias de pagamentos feitos nos meses de julho e agosto de 2016 à Rádio Araras FM e à TV Opinião.

A Câmara informou à Tribuna que até a tarde de sexta-feira (26) não foi notificada pelo juiz para que, de fato, apresente cópias dos pagamentos. Apesar do pedido, o juiz não emitiu, até a sexta-feira, pedido de apresentação das cópias de pagamentos. A Justiça Eleitoral de Araras realizou as notificações das notícias de inelegibilidade, dando prazo de sete dias para os citados, “querendo, manifestar-se sobre a notícia de inelegibilidade apresentada no processo”.

Candidatos garantem estar em acordo com a legislação

Em nota, o candidato Breno Cortella (PDT) reforçou que “é candidato e age de acordo com a legislação”. Segundo ele, “todos os atuais vereadores de Araras tiveram sob sua candidatura (a prefeito ou a vereador) o mesmo questionamento”, e explicou que “a petição formulada por uma pessoa, parte de um princípio equivocado de que os atuais vereadores não poderiam exercem livremente seus mandatos”.

O candidato se disse tranqüilo, “uma vez que eu e os demais vereadores exercemos nosso dever de fazer o debate público”, e reforça: “a transmissão das sessões camarárias pelo rádio e televisão são decisões da presidência e cumprem o Regimento Interno do Poder Legislativo, que zela pela transparência dos atos legislativos”.

Para ele, “se existe uma tentativa de se criar uma cortina de fumaça para encobrir ações do Ministério Público Eleitoral, o tempo e a Justiça, vão clarear essas dúvidas e mostrar quem pode ou não disputar o voto do eleitor ararense”.

Além de rechaçar que tenha agido ilegalmente, ele diz estar “seguro”, e finaliza: “sou ficha limpa e estou apto a receber a confiança de nossa cidade. Também, com muita certeza do deferimento e confirmação do registro de nossa candidatura pela Justiça Eleitoral”, pontua Breno. Tribuna apurou que o posicionamento também é o mesmo dos vereadores da base de Breno: Francisco Nucci (PR), Marcelo de Oliveira (PSB), Valdevir Carlos Anadão- Dê (PT) e Carlos da Silva Nascimento – Zé Bedé (PT).

Também por meio de nota, o grupo composto pelo PHS e PSDB reforçou que “os nossos candidatos a vereador, Anete Monteiro Casagrande dos Santos (PSDB) e Dú Segurança (PHS), estão tranquilos com o recebimento do pedido de inelegibilidade. Ambos, estavam no exercício do mandato, cumprindo suas funções conforme a lei. Em nenhum momento fizeram citações, menções ou críticas a candidaturas ou candidatos. Tampouco utilizaram as estruturas oficiais para tirar vantagens eleitorais, o que somos plenamente contrários. Os dois vereadores seguiram normalmente em campanha, com caminhadas, reuniões em residências e corpo a corpo com o eleitor”, finaliza a nota.

A vereadora e candidata a um novo mandato, Magda Celidório (Rede), e o candidato a prefeito Bonezinho Corrochel (PDT) foram procurados, mas não responderam aos questionamentos da reportagem referente ao mesmo assunto.

Eleitor pode propor notícia de inelegibilidade contra candidaturas irregulares

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), enquanto a ação de impugnação de candidatura – sofrida por Pedrinho – pode ser proposta apenas por legitimados, como o Ministério Público Eleitoral, partidos, coligações e candidatos, a notícia de incidência em causa de inelegibilidade pode ser proposta por qualquer cidadão. De fato foi o que aconteceu em Araras.

“O cidadão que identificar alguma irregularidade na candidatura de um político pode apresentar à Justiça Eleitoral uma petição fundamentada em duas vias. Depois de protocolada a notícia, o juiz que receber o caso dará prosseguimento à instauração da notícia. O juiz junta a notícia nos autos do pedido de registro [de candidatura] e intima o candidato para manifestação. A instrução do processo segue, no que couber, a regra da ação de impugnação do registro”, conta o assessor especial da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Alfredo Renan Dimas e Oliveira.

A petição pode ser apresentada também ao MPE e, no caso dos municípios, aos promotores eleitorais.

O juiz poderá pedir ainda alguma diligência para verificar a veracidade do que está sendo alegado na notícia. Depois, proferirá sua sentença, pelo deferimento ou indeferimento do registro da candidatura.