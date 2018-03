“Brasil precisa de projetos sociais voltados para qualificação profissional” diz Lu Alckmin

A primeira-dama do estado de São Paulo, Lu Alckmin, visitou Araras nessa quarta-feira, 14, e falou com exclusividade à Tribuna do Povo. Questionada sobre...

Compartilhe em suas redes sociais!

A primeira-dama do estado de São Paulo, Lu Alckmin, visitou Araras nessa quarta-feira, 14, e falou com exclusividade à Tribuna do Povo.

Questionada sobre o perfil de primeira-dama que ela acredita ser ideal para o Brasil, Dona Lu respondeu. “O Brasil precisa investir em qualificação profissional. Os trabalhos sociais precisam ser voltados para esse caminho”, afirmou. Dona Lu explicou, ainda, que “você dá o dinheiro e ele acaba. Você dá uma cesta básica e ela acaba. Mas a qualificação ninguém tira deles (alunos)”.

De acordo com a primeira-dama trabalhos sociais voltados à qualificação profissional geram oportunidades. “Um novo emprego, fomenta o empreendedorismo e gera renda”, ressaltou.

Lu Alckmin visitou o Polo Regional da Padaria Artesanal. “Aqui no projeto, o aluno aprende diversas receitas de pães, panetone, cookie gourmet, bem casado, tortas e quibe. São produtos fáceis, de baixo custo e de grande aceitação do público”, destacou.

Católica, mãe e avó, Dona Lu, contou emocionada sobre o trabalho no estado. “A gente viaja muito. Percorre os municípios. Mas o mais importante e o mais gratificante é conversar com as pessoas. Por onde a gente anda ouvimos histórias de transformação de vidas. Histórias de superação, histórias de vitórias e de amor aos nossos semelhantes”, contou e acrescentou. “As pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que buscam novas oportunidades no mercado precisam de uma nova chance. Não costumo dar o peixe, mas dou a vara para pescar”.

Agenda em Araras

Lu Alckmin chegou por volta das 10 horas no CEU José Olavo Paganotti, na Praça Jorge Assumpção, no José Ometto 1, e foi recepcionada pela primeira-dama de Araras, Gabriela Zorzo Eliseu, e pela vereadora do PSDB, Anete Monteiro Casagrande dos Santos, junto com o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e o presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM).

A primeira dama de Araras explicou a importância do Polo Regional da Padaria Artesanal dizendo que era um sonho que estava se concretizando. “A palavra é gratidão. A Deus, aos funcionários do Fundo Social, que tanto se empenharam e a Lu Alckmin pela iniciativa de poder proporcionar as pessoas uma alternativa na geração de emprego e renda no mundo de hoje”, disse Gabriela Zorzo Eliseu.

Para o prefeito Pedrinho Eliseu, projetos como este proporcionam as pessoas condições de andarem com as próprias pernas e ganharem seu próprio dinheiro. “O país precisa de pessoas empreendedoras. São trabalhos como este que tem que servir de exemplo para o nosso Brasil. Eu acredito muito, como acreditava a minha mãe, a Dona Olga – que sempre se dedicou as causas sociais – que estes projetos são os mais importantes, pois dão a condição aos brasileiros, em especial aos ararenses, de aprenderem uma profissão para conseguirem buscar o seu sustento com as próprias pernas. Enquanto o pleno emprego não acontece, nós criamos condições pavimentando esses arranjos produtivos buscando sempre implementar projetos que facilitem as pessoas gerarem renda”, concluiu.