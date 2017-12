Brasil na Copa A Fifa realizou nesta sexta-feira o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018. A Rússia, que estava no pote...

Brasil na Copa

A Fifa realizou nesta sexta-feira o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018. A Rússia, que estava no pote 1 por ser a anfitriã do torneio, ficou no Grupo A ao lado de Arábia Saudita, Egito e Uruguai. O jogo de abertura entre russos e sauditas, no dia 14, será em Moscou. A seleção brasileira caiu no Grupo E e faz sua estreia no dia 17 de junho em Rostov, contra a Suíça. Depois pega a Costa Rica no dia 22 de junho, em São Petersburgo, e fecha a primeira fase contra a Sérvia em Moscou, dia 27 de junho.

Tite x tranquilidade

O técnico Tite estava presente ao sorteio, realizado no Palácio do Kremlin, em Moscou, e saiu pela tangente. Evitou falar dos adversários e de supostos confrontos adiante, caso o Brasil seja o primeiro do grupo. O treinador citou que em 2018, na Rússia, estarão de fora seleções de alto nível como Itália, Holanda e Chile, ou seja, é importante trabalhar na cabeça dos jogadores de que a partida de estreia não decidirá o Mundial.

Merecido

No dia 29 de novembro de 2017, a tragédia com o voo da Chapecoense completou um ano. Dois dias depois, a equipe foi a quarta indicada ao Prêmio Laureus na categoria Momento Esportivo. A história do time de futebol de Santa Catarina, cuja volta por cima inspirou a comunidade do esporte, recebeu a maioria dos votos do público no mês de novembro. O zagueiro e sobrevivente Alan Ruschel, que fez um retorno emocionante ao gramados no amistoso contra o Barcelona, também foi homenageado. A Chapecoense vai concorrer na categoria Momento Esportivo com histórias comoventes do esporte.

Gancho duplo

O soco e a cabeçada que Rhodolfo deu em Vizeu, além da comemoração, digamos, efusiva, do atacante do Flamengo contra o Corinthians foram levadas ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Na tarde desta sexta, a quinta comissão do STJD declarou que o zagueiro deverá ser punido com cinco partidas de suspensão. Já o atacante pegou quatro jogo de gancho.

Final

Neste domingo, José Ometto e RMA decidem o título do Campeonato Amador de Araras. De um lado teremos o mais tradicional time da cidade, e do outro, uma equipe que busca seu primeiro título do Amador. O jogo será disputado no Estádio Hermínio Ometto, às 15h45. Boa sorte a ambos, mas não posso negar que vou torcer pelo José Ometto, equipe que tive a honra de vestir a camisa há bons anos atrás. Na preliminar (13h45), o jogo vale o título da 2ª Divisão entre São João-B e Guerreiros. As disputas dos terceiros colocados acontecem também no Estádio Hermínio Ometto, mas pela manhã – às 8h: Grena Nestlé x Pastre (2ª Divisão), e às 10h: Praça V x Salão do Zé Mário (1ª Divisão).