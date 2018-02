Brambilla volta a se encontrar com vice-governador e apresenta demandas de Araras e Conchal

O ex-prefeito de Araras Nelson Brambilla (PSB) voltou a se encontrar com o vice-governador do Estado, Márcio França (PSB) e com o deputado federal...

O ex-prefeito de Araras Nelson Brambilla (PSB) voltou a se encontrar com o vice-governador do Estado, Márcio França (PSB) e com o deputado federal Luiz Lauro Filho (PSB) em busca de verbas para Araras e outras cidades da região.

Brambilla foi mais um dos políticos que participou de encontro entre diversas lideranças políticas na vizinha cidade de Cordeirópolis no último dia 22 no evento de lançamento da Amppesp (Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo).

Brambilla apresentou as demandas das cidade de Araras e alguns pedidos para atender a vizinha Conchal. O caminho de estreitamento junto ao vice-governador, Márcio França, tem sido frequente. França deve ser governador do Estado por quase um ano, já que é iminente o afastamento de Geraldo Alckmin (PSDB) do cargo – o atual governador é nome do PSDB mais cotado para candidatura à Presidência da República, e para fazer isso deve se afastar antes e durante as eleições do cargo.

Segundo nomes próximos a Brambilla, junto ao deputado Luiz Lauro Filho (PSB), Brambilla entregou ao vice-governador um ofício da Escola Prefeito Alberto Feres pedindo com urgência a cobertura da quadra poliesportiva e a construção de vestiários na escola. Atualmente a escola atende 1.400 alunos, e 500 ficam em período integral na unidade – Márcio França é também secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, pasta responsável pelas escolas técnicas do Centro Paula Souza.

No mesmo encontro políticos de Conchal pediram intervenção em obras de rodovia que passa pela cidade vizinha. (Com informações da assessoria de Nelson Brambilla)