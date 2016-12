Brambilla quer ser lembrado como “Prefeito da Educação”

Prefeito por quase oito anos seguidos, Nelson Brambilla (PT) deixa o cargo com sensação de satisfação. Brambilla garante que os cofres da Prefeitura não...

Prefeito por quase oito anos seguidos, Nelson Brambilla (PT) deixa o cargo com sensação de satisfação. Brambilla garante que os cofres da Prefeitura não ficarão comprometidos ao fim de seu governo, e fala à Tribuna sobre os principais pontos de seu governo.

Além de um balanço final, Brambilla ainda entra na discussão sobre assuntos que tomaram conta do noticiário em sua gestão, como casas populares, a Faculdade de Medicina, sonhada por ele, e reforma do Pronto-Socorro do Hospital São Luiz.

Complementa a entrevista com sua análise sobre pagamentos de dívidas, a decepção pessoal com a recuada da empresa FMC, que desistiu de vir a Araras após pressão popular. Segundo ele, a recusa em receber a empresa causou impactos negativos para a cidade.

O prefeito ainda falou sobre a crise hídrica e o racionamento de água e as decepções com votações dos candidatos que receberam apoio dele e não foram eleitos.

Brambilla ainda reconhece: não sabe como ficará marcado para a população da cidade, mas garante que quer ficar marcado como “o prefeito da Educação”. Segundo ele, sem educação não há desenvolvimento de um país.

O prefeito ainda é sincero ao falar sobre sua avaliação pessoal de governo. “Reconheço que fizemos um bom governo. Saio de consciência tranqüila. Claro que não se atende a todos”, diz.

Ainda assim ele não sabe se segue na carreira política, se será, por exemplo, candidato a deputado estadual ou federal, por exemplo, em 2018. “Vejo que grande parte das pessoas que estão no mundo da política acabam precarizando a própria vida”, diz Brambilla, que agora quer se dedicar a própria família e à profissão.

Principais Avanços

O prefeito Nelson Brambilla elencou alguns dos pontos que considera como principais avanços de seus quase oito anos de governo. Para ele, “a maior conquista” não pode ser enumerada em apenas um item.

“No meu entendimento fez diferença a reestruturação da administração pública”. Cita Brambilla os estatutos do Magistério, dos Servidores e da Guarda Municipal. Alem disso ele entende que houve avanços na Cultura, no Turismo e lembra a reforma do Parque Ecológico e do Parque Municipal Fábio da Silva Prado, o Lago, como conquistas importantes.

As cerca de 3 mil moradias populares, a instituição do IVPE (Índice de Valorização dos Profissionais da Educação), calculado com base em critérios de assiduidade, participação dos educadores em cursos de formação, e ainda vinda do Senai, da Fatec, ampliação da UAB (Universidade Aberta do Brasil), parcerias da Faculdade Municipal, reforma do Pronto-Socorro do Hospital São Luiz, da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Caem (Centro de Atendimento em Especialidade Médicas), recuperação asfáltica em alguns trechos da cidade, dentre outros, são apontados por ele como pontos positivos de seu governo.

As contas públicas

Para Brambilla, o pagamento de precatórios (dívidas judiciais), inclusive do ano de 2017, é um dos grandes avanços de seu governo, além do pagamento de dívidas antigas. “A obra mais importante para a cidade é esse pagamento dos precatórios”, aponta.

“O acerto das contas públicas, talvez, seja o maior feito”, aponta ele como análise ao próprio governo.

O prefeito sabe que pagamento de dívidas não tem reflexo em obras físicas de imediato, mas pede que a população entenda a importância de se pagar as dívidas.

A decepção com o caso FMC

Nelson Brambilla chegou a citar, no início da entrevista, que não tinha decepções em seu governo. Pouco tempo depois admitiu um fato que ainda não parece ter digerido bem: a recusa de setores da sociedade ararense quanto à vinda da empresa FMC, o que fez com que a empresa desistisse de se instalar na cidade. “Quanto à decepção, que eu disse que não tinha, talvez uma visão política, essa decepção foi a não vinda da FMC”.

Em 2014, depois de sofrer muita pressão por parte da sociedade e também do Ministério Público, a FMC Agrícola desistiu de instalar uma fábrica de agrotóxicos na cidade.

Na época o prefeito criticou “forças retrógradas da cidade”. Hoje o prefeito ainda entende que a fábrica não veio a Araras “movido por forças políticas”, que teriam inflado a resistência contra a empresa.

O prefeito garante que a empresa faria “a fábrica mais moderna do mundo” na cidade e que “Não tinha a mínima possibilidade de contaminar o meio ambiente”. Brambilla admite que em conversa com pessoas da empresa, estes garantiram que “não iriam onde não fossem aceitos”.

Investimentos federais

Para Brambilla, os investimentos do governo federal, na maior parte do tempo dirigido por lideranças do PT, seu partido, de fato contribuíram muito para seu governo. Brambilla cita os repasses federais como “grande conquista” e voltou a citar cifras em mais de R$ 500 milhões em repasses federais.

“Não tenho duvidas que foi um momento rico para Araras em termos de conquistas”, refere-se às verbas federais.

Apesar disso o prefeito critica o chamado pacto federativo, que deixa pouco dinheiro e muita responsabilidade aos municípios, e cita problemas acarretados por esse pacto, como a responsabilização constante dos municípios em todos os problemas, sejam de saúde ou educação.

Cobrança da Justiça

Nelson Brambilla reconhece que a Justiça, por vezes aliada do cidadão que mais precisa, preocupa cada dia mais os gestores. Isso porque o governo municipal gasta milhões de reais por ano com pagamento de ações judiciais, principalmente determinação judicial para que a Prefeitura compre remédios específicos.

Até creches a Prefeitura teve que construir também pressionada pelo Ministério Público. Apesar disso ele reconhece que a construção das creches ocorreu também porque o governo federal se comprometeu a bancar boa parte dos custos de construção. Mas isso acabou não acontecendo totalmente, e a conta ficou para o município.

Crise hídrica e racionamento de água

Um dos momentos mais tensos do governo de Nelson Brambilla (PT) foi certamente a falta de água em meados de 2014. Apesar da crise ter se agravado no final daquele ano, de haver prenúncio de agravamento da crise já em abril de 2014 (e racionamento ter sido adotado apenas no fim do ano) e das represas da cidade terem ficado praticamente vazias, Brambilla não chega a reconhecer erro na gestão da crise.

“Achávamos que ia chegar outubro, novembro, dezembro, e as chuvas viriam”, cita ele, recordando que a cidade e o estado enfrentaram “a maior seca dos últimos 84 anos”.

Brambilla defende que o racionamento foi postergado diversas vezes porque as informações que o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras) tinha davam conta de chuvas nos meses finais do ano. “A gente trabalha com as informações e estatísticas”, diz

Rechaçando erro, o prefeito ainda cita que hoje a cidade consome menos água e tem uma certa consciência sobre o problema, e se justifica na questão: “aguardávamos chuvas que não vieram”.

A questão do lixo e do aterro

Araras não tem aterro sanitário há diversos anos, e muito se cobra a construção de um aterro, já que a Prefeitura gasta mais de R$ 200 mil por mês com a destinação do lixo para Paulínia.

O prefeito garante que o custo operacional em se manter um aterro chega a ser até maior que esse envio e vê em parcerias com a iniciativa privada e outros municípios uma solução para essa situação. “Poucos aterros sobrevivem se não se mantiver uma certa quantidade enviada”, cita ele. Ou seja, um aterro que receba somente o lixo de Araras pode não ser viável.

O Condomínio Arnaldo Mazon

O Residencial Arnaldo Mazon foi muito comemorado como uma conquista quando foi anunciado pelo prefeito Nelson Brambilla. Milhares de famílias foram beneficiadas com apartamentos, mas anos depois viaturas da Guarda Municipal chegaram a ser depredadas dentro do condomínio, moradores já questionaram a Tribuna sobre a falta de organização no bairro e a maior parte dos residentes não tem quitado sequer com a taxa de condomínio.

Apesar de ser um condomínio, hoje a portaria não funciona e a Prefeitura até pretendia construir um muro ao redor dos apartamentos. Brambilla garante que hoje não faria o condomínio da mesma forma. “Para a nossa cultura esses agrupamentos sociais de apartamentos ficam mais difíceis”, reconhece. “Entre fazer para 1700 pessoas e não fazer, tivemos a opção de fazer”, justifica.

Derrotas de Elaine Brambilla e Breno Cortella

As derrotas de sua esposa, Elaine Brambilla (candidata a deputada estadual em 2014) e Breno Cortella (candidato a prefeito em 2016), incomodaram o prefeito. Ele garante que já se sabia da rejeição ao PT (Partido dos Trabalhadores), mas não esperava um cenário tão devastado politicamente. “Vencer as eleições seria muito difícil, mas achamos que teríamos mais votos”, reconhece sobre a candidatura a prefeito de Breno Cortella.

Brambilla pontua que na época das eleições recebeu pesquisas diversas que avaliavam seu governo com aprovação superior a 80%, mas enxerga que não houve a chamada “transferência de votos” – quando um político, bem avaliado, consegue convencer seu eleitor a votar em seu pretenso sucessor.

Carreira política

“O futuro a Deus pertence”, inicia o prefeito Brambilla ao ser questionado sobre uma eventual candidatura futura. “Não é meu sonho de consumo ser candidato a mais nada”, explica.

Ele garante que quer, agora, se dedicar a sua família e reestruturar sua vida. “Hoje não sou mais médico”, conta ele, que diz se dedicar quase que exclusivamente à cidade.

“Sempre estive na política por missão”, diz, rechaçando ser um político de carreira. Até por isso garante que entrado na política, para levar melhorias à população. “A cidade foi pra frente”, defende.

Sobre se manter no PT ou trocar de partido, Brambilla diz que ainda é cedo para essa avaliação, e mesmo reconhecendo erros do PT não vislumbra um partido livre de máculas. “Qual partido que se salvaria hoje?”, questiona, descartando trocar de partido e ir a uma legenda sem ideologia.

Brambilla conta que ajudou a fundar o PT em São Paulo. “São quase 40 anos de militância”, explica, cobrando a reforma política do Congresso Nacional.

Pedrinho Eliseu

“Acho que o Pedrinho pagou uma pena maior do que ele merecia. Já se passaram oito anos”, cita Nelson Brambilla sobre o adversário político e ex-aliado Pedrinho Eliseu (PSDB).

Mesmo garantindo que “alertou” a população durante a campanha sobre a hipótese de um imbróglio da candidatura do tucano, Brambilla acha que “se ele teve mais votos, com a população mesmo sabendo da situação, eu diria que seria justo ele levar essa eleição”, completa o prefeito. “Não sou a favor (de Pedrinho ser o próximo prefeito), mas acho que seria mais justo”, confirma.

Brambilla diz que, caso Pedrinho assuma (na data dessa entrevista a situação permanecia indefinida), fará oposição tranqüila e não destruidora. “Se amanha precisar de ajuda para que os recursos venham, nós vamos ajudar”, completa.

O atual prefeito garante que vai receber o próximo gestor, independentemente de quem seja. “Se sair uma decisão (do TSE) e for ele (o nome do próximo prefeito), o convidaremos”, garante Brambilla, completando: “é fundamental essa conversa com o próximo prefeito”.