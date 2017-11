Brambilla no PSB O ex-prefeito Nelson Brambilla estaria com tudo alinhavado para se filiar ao PSB em Araras. Na semana passada, ele anunciou oficialmente...

Compartilhe em suas redes sociais!

Brambilla no PSB

O ex-prefeito Nelson Brambilla estaria com tudo alinhavado para se filiar ao PSB em Araras. Na semana passada, ele anunciou oficialmente sua saída do PT, após 30 anos de filiação. O ato de filiação para o novo partido já teria data marcada: ocorreria daqui uma semana, no sábado, nas dependências da Câmara de Araras. As informações de uma possível filiação de Brambilla ao PSB foram publicadas ainda no sábado passado, pela Tribuna, em matéria que já citava grande possibilidade dele ir a esta nova legenda. Oficialmente, porém, o ex-prefeito comentava que ainda seguia indefinido. Ao que se sabe, a ideia é filiar Brambilla para que já no ano que vem ele dispute uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. Já o PTB de Araras ainda não se deu por vencido e nomes ligados ao partido também cogitam uma aproximação com o ex-prefeito.

Chega de Ibam?

Pareceres do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), contratado pela Câmara, são alvos de frequentes contestações de vereadores ararenses. Em alguns casos a entidade ‘consultiva’ emitiu pareceres de que projetos não seriam viáveis e chegou a ser criticada por vereadores – num dos casos a vereadora e advogada Deise Olímpio (PSC) reforçou que o Ibam, do Rio de Janeiro, ponderou algumas avaliações que contrariavam a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Noutro caso, o também advogado Jackson de Jesus (Pros) respondeu ao presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), que a Câmara poderia, de fato, deixar de utilizar o Ibam, considerando que em certas situações os pareceres jurídicos da Câmara e do órgão fluminense colidiram.

Fogos

Desde abril deste ano está valendo lei municipal que proíbe uso de fogos de artifícios em eventos realizados dentro do município de Araras. Apesar do foco da lei ser eventos municipais ou autorizados pelo município, a norma também proíbe utilização de fogos de artifício em eventos públicos ou particulares que não dependam de autorização da Prefeitura. Mas de fato em nada se viu sua eficácia. Com o título do Corinthians de campeão brasileiro em 2017 a festa da última quarta-feira foi grande e os fogos foram intensos – como em anos anteriores. Isso deixou claro que a lei, por obviedade, foi completamente ignorada. Em resumo, a norma, que vale há mais de 6 meses, simplesmente ficou tachada como “pra inglês ver”, já que não deve ter nenhuma aplicabilidade prática.

Vai, não vai

O governo Pedrinho Eliseu (PSDB) recuou da decisão de chamar a Guarda Civil Municipal de Polícia Municipal. Na cerimônia dos 50 anos da GCM de Araras, o secretário municipal de Segurança Pública, Moisés Furlan, defendeu que seria uma forma do munícipe identificar ainda mais o trabalho dos guardas e o nome Polícia Municipal poderia ser colocado nas fardas, viaturas, nos uniforme e no brasão. Mas no mesmo dia, a Justiça de São Paulo proibiu a Prefeitura da capital paulista de trocar a nomenclatura GCM para Polícia Municipal. Já depois disso, por ação do Ministério Público em Araras, a administração correu publicar novo decreto, reforçando que não foi gasto nenhum centavo com compra de novos uniformes com o termo Polícia Municipal – tudo para evitar que o Ministério Público dê seguimento a uma possível ação contra o Município por uma decisão apressada que poderia onerar, desnecessariamente, os já ‘murchos’ cofres municipais.

Novas cores

Como previsível, o governo municipal novamente trocou as cores dos uniformes da rede municipal de ensino. Foram retomadas as cores azul e vermelho – o governo anterior, de Nelson Brambilla, havia modificado os uniformes do vermelho e azul para vermelho e verde, sem qualquer explicação plausível. Perguntado sobre o porquê de novamente trocar as cores, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) indicou que as cores fazem referência às mesmas da cidade. Vale lembrar que, independentemente do mérito da questão sobre qual cor deve ser adotada, novamente alunos mais humildes, que costumam “herdar” os uniformes de um familiar que está saindo da escola, como um irmão mais velho, poderão se deparar com o constrangimento de serem obrigados a irem à escola com o uniforme nitidamente distinto. Novamente faltou pensar nos mais impactados: os alunos.

R$ 18 mil com palestras

Depois de um requerimento, a Secretaria da Educação divulgou gastos com palestras. Apesar de ter realizado até setembro apenas 4 palestras, a pasta gastou mais de R$ 18 mil com esse tipo de evento – 97% desse valor com apenas três palestrantes. O evento mais caro foi a palestra sobre competência e habilidades para o século XXI, realizada no Sayão Futebol Clube para servidores, professores, monitores e estagiários. Mais de 900 profissionais assistiram em julho a palestra de Juliano de Melo Costa, Mestre em Educação Brasileira, pela UFAL (Universidade Federal de Alagoas). Este evento custou R$ 7 mil e foi bancado pela Educação. No final de março, na Semana da Síndrome de Down, em evento na Associação Atlética Ararense a Palestra sobre o tema foi com Leonardo Gontijo (e ao final houve apresentação de Dudu do Cavaco). O evento custou R$ 4 mil aos cofres públicos. Antes disso, em fevereiro, a palestra com Alexandre Camilo, no Sayão, custou R$ 6.760.

Com maioria absoluta

Apesar de ainda haver dúvidas sobre o desenho de situação/oposição no Legislativo, em apenas 11 meses de mandato dos vereadores e do prefeito em Araras, o rascunho já passa a ser mais cristalino: o prefeito Pedrinho Eliseu tem maioria absoluta dos votos da Casa. Hoje, Pedrinho conta com a fidelidade de seis vereadores: José Roberto Apolari (PTB), Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), Anete Casagrande (PSDB), Carlos Jacovetti (Rede), Eduardo Elias Dias – Du (PHS) e o mais recente integrante, Marcelo de Oliveira (PRB).

Oposição unida?

Já a oposição, se não está totalmente alinhada, se mostra a cada sessão mais articulada. Não só em elaboração de documentos, mas em discursos mais inflamados na Tribuna da Câmara, Jackson de Jesus é visto como um “líder natural” do grupo que não está em consonância com o prefeito, e ele tem tido apoio, em diversos questionamentos, de Regina Corrochel (PTB) e Deise Olímpio (PSC). Apesar de antes citado como mais neutro, Romildo Borelli – Baiano (PSD) tem se mostrado mais próximo de Pedro Eliseu Sobrinho. Já Francisco Nucci (PR) se considera independente, apesar de sinalizar também consoante com Jackson, Regina e Deise.

TORPEDO

“Era como uma monarquia. A voz por trás das decisões centrais era do Marco Polo Del Nero, mas os discursos eram feitos por José Maria Marin. Ele era o rei, e Marco Polo Del Nero era o presidente que conduzia as coisas”

Do empresário argentino Alejandro Burzaco, testemunha da acusação no julgamento do escândalo de corrupção da Fifa, ao admitir pagamento de propina em contratos ligados ao futebol.