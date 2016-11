Brambilla não vai contratar novos estagiários em 2016

Apesar da seleção aberta pela Prefeitura para a contratação de 78 estagiários em diversas áreas, o prefeito de Araras Nelson Brambilla (PT) anunciou na...

Apesar da seleção aberta pela Prefeitura para a contratação de 78 estagiários em diversas áreas, o prefeito de Araras Nelson Brambilla (PT) anunciou na sexta-feira que as provas devem ocorrer em dezembro, mas a contratação dos selecionados ficará a critério do próximo prefeito.

Conforme o chefe do Executivo anunciou em seu programa semanal na Rádio Clube Ararense, o processo seletivo para contratação de estagiários em diversas áreas da administração municipal foi realizada com o intuito de deixar para o próximo prefeito a seleção de forma organizada. “Ficará a critério do próximo prefeito se ele vai querer usar estagiário ou não”, concluiu Brambilla.

O prefeito explicou que o Ministério Público já havia sugerido à Prefeitura que realizasse processos seletivos para contratar estagiários. Ele contou que até então a seleção era feita junto a entidades da cidade, como a Aehda (Associação de Educação do Homem do Amanhã).

Apesar da data ser incerta, Brambilla já confirmou que os milhares de inscritos devem mesmo realizar provas em dezembro. A Prefeitura anunciou na quinta-feira que mais de 1.500 inscrições foram efetivadas para a seleção, em levantamento parcial divulgado pelo CPD (Centro de Processamento de Dados).

Os interessados tiveram até a sexta-feira (18), para se cadastrarem na seleção. O processo prevê a disponibilidade de 78 vagas em diversas áreas

Mais de 1.500 inscritos

Até a quinta-feira as pretensas vagas para Administração foram as mais buscadas. Pelo menos 287 pessoas se inscreveram para essas vagas. Para Arquitetura foram 47 pessoas; Ciências Contábeis (60 pessoas), Direito (135), Educação Física (151), Engenharia Civil (193), Engenharia da Computação (55), Letras (23), Nutrição (15), Pedagogia (362), Psicologia (197), Recursos Humanos (27) e Serviço Social (19). Até então foram mais de 1.500 inscritos.

O valor da bolsa-estágio é de R$ 1.012,00 mensais, por uma jornada de até seis horas diárias ou 30 horas semanais. O valor da bolsa é vinculado ao salário mínimo, e com possível aumento dele pode também variar.

Podem se inscrever estudantes que estejam cursando a partir do segundo ano de graduação nas áreas mencionadas. As inscrições são gratuitas, tiveram início no último dia 3 de novembro.

A Prefeitura ainda disponibilizou em seu site uma ferramenta de confirmação de inscrições do processo seletivo. Com o recurso, o inscrito consegue, clicando no campo “Consultar Inscrição”, digitando o CPF, visualizar o comprovante e, se quiser, pode imprimi-lo.

O candidato deverá imprimir o comprovante específico que deverá ser apresentado no dia e local da prova, que terá data, horário e endereço divulgados em data oportuna pelo município.

“Mesmo quem já se inscreveu desde o primeiro dia pode entrar nesse campo, digitando o CPF, e conseguir visualizar e imprimir seu comprovante normalmente”, explicou Walter Franco Castilho, diretor da Secretaria Municipal de Administração.

As demais condições do processo estão em edital que também está disponível no site e, para efeitos legais, os interessados devem guiar-se pelas informações do edital. (Com informações da Prefeitura)