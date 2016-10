Brambilla não poderia concorrer em caso de eleições suplementares

Apesar de Pedrinho Eliseu (PSDB), o mais votado em Araras nesse ano, refutar que Araras passará por novas eleições, o próprio tucano sabe que...

Apesar de Pedrinho Eliseu (PSDB), o mais votado em Araras nesse ano, refutar que Araras passará por novas eleições, o próprio tucano sabe que essa é uma possibilidade real, pelo menos de acordo com o que prevê a lei. Informalmente Pedrinho teria admitido a interlocutores que poderia concorrer, e pessoas próximas dele entendem que dessa vez não haveria qualquer empecilho jurídico.

Mesmo assim até o nome do pai dele, Pedrão Eliseu (DEM), é ventilado como pretenso candidato em caso de novas eleições, já que existe quem entenda que o candidato que deu causa à anulação de uma eleição não poderia participar da eleição suplementar ocorrida devido à nulidade de pleito.

A tese é refutada pelo advogado José Luiz Corte, que cuida do caso de Pedrinho. Corte explica que é fato que os tribunais entendem que quem deu causa às novas eleições não poderia participar, mas isso ocorre quando quem deu causa às novas eleições devido a algum ilícito. “Se ele tivesse sido cassado, por algum motivo, por exemplo, ele não poderia concorrer numa nova eleição”, explica Corte, reforçando que no atual cenário, em sua concepção, Pedrinho concorreria normalmente, se uma eleição fosse marcada de forma suplementar.

O nome certo dentre os ‘impedidos’ de concorrer é mesmo o do prefeito Nelson Brambilla (PT). Como o mandato de Brambilla termina em 31 de dezembro de 2016, houve quem questionasse se o prefeito não poderia ser candidato novamente numa eleição suplementar, já que depois dele, assumiria outro prefeito, interinamente. Mas a hipótese é descartada pelo próprio grupo governista, que entende que Brambilla não pode ser mais candidato a prefeito; somente poderia se candidatar em 2020. “De fato não pode Brambilla ou parentes próximos dele”, corrobora Corte.

Já o candidato governista nas eleições, Breno Cortella (PDT) acha cedo se posicionar sobre novas eleições. Cortella resolver falar sobre o assunto oficialmente, nesta segunda-feira (24), por meio de um e-mail enviado à Tribuna. “Como a Tribuna tem publicado a meu respeito, informo o que tenho dito as pessoas que me questionam. Acredito que é prematuro pensar em participar ou não de novas eleições que sequer estão previstas. Há uma série de decisões pendentes a serem tomadas pela Justiça Eleitoral; que esperamos rápida solução. Desejo à nossa cidade estabilidade. Por ora, temos que aguardar e defender o interesse público geral, não de grupos. Precipitações não me parecem que contribuem para um momento delicado”, reforça Cortella.

Tendo o nome fortalecido nas últimas eleições, o grupo de Paulinho Nascimento (PSD) oficialmente espera decisão dos tribunais. Oficiosamente ventila-se que ele lutaria para que seja considerado prefeito eleito. Fontes do grupo dele, contudo, explicam que Paulinho resolveu mesmo aguardar a decisão do juiz eleitoral de Araras, Rafael Pavan Filgueira, para depois dar os próximos passos na questão. O juiz, por enquanto, não se pronuncia sobre o caso.

Bonezinho Corrochel (PTB) estaria disposto a montar novas alianças, e parece ser o maior entusiasta da ideia de novo pleito. Ele estaria, inclusive, em conversas informais com outros grupos políticos.

Ministro entendeu que candidato que deu causa à anulação não poderia participar de novas eleições

Não existe norma explícita sobre a possibilidade de quem deu causa à anulação de uma eleição possa ou não concorrer num novo pleito.

Mesmo assim o então ministro Arnaldo Versiani, que em 2010 integrava o TSE, corroborou na época com a versão de que quem deu causa não poderia concorrer. Em consulta feita ao TSE em 2010, quando o colegiado foi questionado se “candidato ‘A’, que deu causa a nulidade de eleição ordinária por estar inelegível, pode participar de pleito suplementar caso não esteja mais inelegível?”, Versiani entendeu que o candidato não poderia participar do novo pleito.

Segundo Versiani, “este Tribunal assentou que o candidato que dá causa à anulação da eleição em razão do indeferimento de seu pedido de registro de candidatura – por estar inelegível ou lhe faltar condição de elegibilidade – não pode participar da renovação do pleito”, alegou. O próprio ministro disse à época que “como visto, no Recurso Especial Eleitoral n° 35.796, este Tribunal também estendeu esse entendimento e consignou que candidatos com registro indeferido que prosseguissem na disputa, ensejando posteriormente a nulidade da eleição, não poderiam participar da renovação do pleito, que, afinal, foi novamente realizado em virtude dessa situação. Entender de modo contrário significaria conceder aos candidatos que deram causa à anulação das eleições nova oportunidade para concorrer ao mesmo cargo.”, estimou o então ministro.