Brambilla garante que entregará contas da Prefeitura equilibradas

O prefeito de Araras, Nelson Brambilla (PT) anunciou na última sexta-feira (2) que não deixará dívidas ao seu sucessor. Segundo Brambilla, a dívida fundada interna, ou seja, os valores que a Prefeitura deve com parcelamentos, INSS dentre outras dívidas que o município tem a longo prazo, somam R$ 10 milhões. Essas dívidas de longo prazo, contudo, não trazem problemas ao próximo prefeito, segundo a atual gestão, já que os valores estão todos parcelados e sendo pagos em dia.

As dívidas de longo prazo contabilizam não só valores contraídos por Brambilla. Enquanto o próximo prefeito deve pagar Nessas dívidas está o financiamento da construção da Represa Água Boa (o que representa pagamento mensal de pouco menos de R$ 30 mil), parcelamento de dívida do Saema com a Elektro (a autarquia responsável por fornecimento de água passa a Elektro, mensalmente, R$ 150 mil referente a dívidas entre 2003 a 2008).

Sobre pagamentos atuais, ou seja, a fornecedores de serviços da Prefeitura prestados nos últimos meses e que estão sendo cobrados já, Brambilla garantiu que tudo está em dia e rechaça que esteja deixando de pagar os fornecedores. “Vamos ficar com alguma dívida de fornecedor. O que ficar no caixa e a pagar é para ‘empatar’”, garante o chefe do Executivo, explicando que há saldo positivo em diversos setores da Prefeitura para pagar o que faltar ao fim do governo a fornecedores.

“Nosso objetivo foi mostrar que o governo está cumprindo religiosamente seus compromissos”, explicou Brambilla sobre a reunião para fazer um ‘balanço’ das contas. Segundo ele, o próximo prefeito receberá detalhadamente planilhas com os detalhes de valores pagos. “Estamos programando fazer uma passagem de cargo (ao próximo prefeito) com todas as contas minuciosas”, conta.

O prefeito ainda reforçou que a dívida do município com o pagamento de precatórios não existe mais. Os precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva. Ou seja, é uma dívida que a Prefeitura teria que arcar de qualquer maneira, pois já foi condenada na Justiça a isso.

Os precatórios são gerados quando a Prefeitura é condenada judicialmente (ao ser acionada por empresa ou cidadão) a realizar os pagamentos. Se a Prefeitura ganha a causa no Judiciário não há dívida, mas quando ela perde isso acaba entrando na conta municipal.

Brambilla ainda relata que 80% dessa dívida foi ‘herdada’ de outros governos. Ou seja, ele garante que pagou suas contas em dia e de outros prefeitos. Segundo o prefeito, caso a atual administração não tivesse feito esses pagamentos, os valores em 2017 de dívidas desses precatórios chegariam a praticamente R$ 60 milhões. Segundo ele e a secretária da Fazenda, Marizeth Baghin, reajustados com juros e demais índices, essa dívida hoje chegaria na casa dos R$ 127 milhões.

O prefeito reconhece que houve recuo forte na arrecadação, mas garante que mesmo assim conseguiu poupar dinheiro em algumas áreas, o que fará com que o caixa da Prefeitura consiga arcar com o que foi contratado até então. “Houve uma queda violenta dos repasses. Estamos trabalhando com um orçamento que nos últimos meses despencou”, lamenta ele, citando como exemplo o Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação). Segundo ele o valor mensalmente repassado pelo governo federal via Fundeb apresentou recuo de cerca de R$ 1 milhão a cada mês. Só nos últimos quatro meses são R$ 4 milhões a menos.

Para o prefeito, o balanço financeiro de sua gestão é bastante positivo, mesmo sem saber qual será o valor final da dívida municipal ao fim do governo. Isso porque a proporção da receita líquida consolidade e a dívida diminuiu drasticamente entre 2008 e 2016.

Enquanto em dezembro de 2008 a dívida do município representava 33,6% da receita líquida (já que a dívida era de R$ 69,6 milhões e a receita líquida de R$ 207 milhões), em novembro de 2016 a dívida do município é proporcionalmente e quantitativamente muito menor. Hoje ela representava 2,8% da receita líquida (já que a dívida atual é de R$ 10,5 milhões e a receita líquida de R$ 385,6 milhões).

Prefeito diz que precatórios era o que ‘mais preocupava’

O grande destaque – e positivo – das contas municipais, na visão do prefeito Nelson Brambilla (PT) foi a quitação de todos os precatórios existentes da Prefeitura. Segundo ele, se esses precatórios não tivessem sido pagos, o governo hoje ficaria inviável. “Uma das coisas que mais nos preocupavam eram os precatórios”.

Apesar dos valores de precatórios que não existem mais ter chegado a quase 60 milhões (contando Prefeitura, Saema e TCA), na verdade a Prefeitura não arcou com todo esse valor. Muitos deles foram renegociados, e com o valor a pagar reduzido, quitados.

Exemplo disso foi a quitação dos precatórios da Prefeitura com a Santa Casa de São Paulo. Em 2009, a cidade possuía um total de R$ 38 milhões em precatórios a serem pagos à Santa Casa. Os valores foram renegociados e a dívida com da Santa Casa acabou sendo reduzida a R$ 12 milhões, que já foram totalmente pagos.

O prefeito ainda apresentou planilhas detalhadas com valores pagos em precatórios da década de 1980, que só foram pagos em seu governo. Como a norma obriga os municípios a recolherem 1% da receita corrente líquida para pagamento de precatórios, o prefeito anunciou que já quitou todos os precatórios existentes em 2017.

Dívida alegada pela Araprev não está na conta

Apesar da Araprev cobrar cerca de R$ 25 milhões da Prefeitura, alegando que o município deveria repassar os valores para destinar a um dos fundos da entidade, o município contesta a existência desse débito. Até por isso não contabiliza dentre os valores que ainda deve pagar os R$ 25 milhões.

A oposição ao governo entende que o município não poderia ter deixado de repassar, em 2015 e 2016, a quantia, que hoje, acumulada desde então e considerando juros, somaria os R$ 25 milhões.

Para o prefeito, contudo, é descabida a afirmação que a Prefeitura ‘deve’ R$ 25 milhões à Araprev. Como ele entende que esse repasse não é necessário enquanto o fundo financeiro for capaz de suprir os pagamentos, e alega que se baseia juridicamente para afirmar isso, os R$ 25 milhões não entram nas contas divulgada na sexta-feira (2).