Brambilla garante: não vai deixa dívidas na Prefeitura

Em clima de despedida, o prefeito de Araras – no cargo somente até hoje – Nelson Brambilla (PT) garantiu, em sua última entrevista coletiva concedida na quinta-feira (29) que Pedrinho Eliseu vai assumir a administração municipal sem nenhum problema em relação a contas de 2016. Brambilla garantiu que ficará para pagar em 2017 somente o que não estava fechado nessa última semana, mas que o dinheiro para esses pagamentos já existe e está nas contas da Prefeitura.

“Pela primeira vez, no último dia do ano, não tem uma nota, nada a pagar”, garantiu o prefeito, imputando essa fala à própria secretária de Fazenda, Marizeth Baghin Morandim. Brambilla garantiu ter R$ 24 milhões em caixa, hoje, e ainda citou o repasse – que vai cair nas contas municipais em 2017 – de outros R$ 2,4 milhões da chamada repatriação dos recursos. Com isso a estimativa é de ter em caixa mais de R$ 26 milhões.

Brambilla e a secretária de Fazenda dele, Marizeth Baghin, garantiram que o saldo das contas municipais, somadas chegando perto dos R$ 27 milhões, serão suficientes para quitar as contas de dezembro – que chegam em janeiro e estão contempladas no chamado ‘restos a pagar’ e que ainda terá dinheiro em sobra.

Junto com secretários de quase todas as pastas, o prefeito ainda garantiu que diversas áreas estão com estoques em dia, como por exemplo medicamentos. O próprio secretário de Segurança, João Tranquillo Beralado, reforçou que o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e toda sua pasta têm recursos e estoque de materiais suficientes para que Pedrinho assuma a Prefeitura com ferramentas para que a cidade não pare.

Brambilla não falou em todos os valores exatos, mas ainda defendeu que além do Demutran, setores como iluminação pública, a própria Secretaria de Habitação dentre outros estão com recursos em conta. “Nunca na história de Araras encerramos um governo com tanto recurso em conta”, disse.

O prefeito admitiu que há pelo menos 4 meses está “fechando o cofre” e gastando menos, justamente para não estourar o orçamento de 2016. ele reforçou que isso surtiu efeito e que não comprometeu nenhum valor de receita de 2017 com obras ou serviços prestados em 2016.

Brambilla ainda reforçou que tem visto diversos municípios com dificuldades em pagar salários de servidores e defendeu que em Araras a realidade, hoje, é diferente. “Gostaria de ser lembrado como prefeito da educação. E da responsabilidade”, disse ele.

Já Marizeth Baghin admitiu redução forte de receitas e chegou a agradecer outros secretários municipais por terem entendido o sacrifício das contas em todas as áreas. Ela ainda reforçou que os chamados ‘restos a pagar’ não serão maiores que o saldo que a Prefeitura tem em conta e garantiu que Brambilla vai cumprir exatamente o que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal: como administrador, ele vai deixar verba suficiente para pagar todas as contas de sua gestão.

Ela reforçou que a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga que as notas fiscais que forem apresentadas em janeiro e se referirem a serviços prestados em dezembro, têm que ser pagas com recursos de 2016. “Os recursos de 2017 só podem ser usados para pagar despesas do novo ano”, ponderou.

De fato o artigo 42 da lei cita que é vedado ao titular de Poder “nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito”. Marizeth garante que há disponibilidade de caixa para as despesas contraídas no último mês e a serem pagas em janeiro.

Balanço do governo

Depois de falar das contas municipais em clima de despedida, o prefeito de Araras Nelson Brambilla (PT) fez um balanço de seu governo junto com diversos secretários municipais.

O prefeito ainda voltou a citar, com a ajuda dos secretários e presidentes de autarquias, feitos de seu governo, como a reforma do Pronto-Socorro do Hospital São Luiz, inauguração da UPA 24h, regionalização do Samu, e admitiu que hoje a Prefeitura repassa à Santa Casa R$ 850 mil ao mês. “O próximo prefeito pode diminuir esse repasse, mas se diminuir a Santa Casa pode entrar em insolvência”, garantiu o prefeito.

Na educação ele relembrou a cobertura de 23 quadras, criação de milhares de vagas em creches e reconheceu obras de escolas paradas – segundo ele, por falta de repasse federal.

Apesar da crise, Brambilla ainda avaliou a questão do emprego e indústrias de Araras como positiva em seu governo, mas lamentou a recusa da cidade pela vinda da FMC

Brambilla ainda elogiou a atuação cultural de seu governo, citou o andamento da obra do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) – que segundo ele, no alargamento das calhas dos ribeirões das Araras e das Furnas está em 55% – e garantiu que há verba para dar continuidade à obra.

O prefeito ainda citou a realização de mais de 350 obras de seu governo e avaliou como positiva sua administração.