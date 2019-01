Bonezinho Corrochel assume como subprefeito regional de Sapopemba

O ex-vereador e candidato a prefeito de Araras na eleição suplementar, Bonezinho Corrochel foi nomeado no último dia 17 como prefeito regional de...

O ex-vereador e candidato a prefeito de Araras na eleição suplementar, Bonezinho Corrochel foi nomeado no último dia 17 como prefeito regional de Sapopemba.

A nomeação foi publicada em Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo e assinada pelo prefeito Bruno Covas.

O ex-vereador comemora a oportunidade: ” Fico muito feliz em assumir tamanha responsabilidade. Estarei administrando cerca de 330 mil pessoas e quero fazer um grande trabalho, melhorando todos indicadores de zeladoria e dando continuidade ao trabalho sério que iniciamos em 2017 como chefe de gabinete”, disse.

Vale destacar que Bonezinho Corrochel começou sua carreira como presidente da Câmara Jovem aos 16 anos em 2005. Trabalhou em 2009 e 2010 na CDHU como estagiário. Em 2012 foi o vereador mais votado com 4.849 votos. Em 2016 disputou a Prefeitura e obteve 10.826 votos, sendo o terceiro colocado no pleito. Agora em 2018 disputou a eleição suplementar, em 28 de outubro, e atingiu 28.467 votos.

A Prefeitura de São Paulo é subdividida em 32 Prefeituras Regionais(Subprefeituras). Bonezinho é formado desde 2013 no Curso Gestão de Políticas Públicas pela USP (Universidade de São Paulo) e é hoje o prefeito regional mais jovem da gestão Bruno Covas. A subprefeitura é localizada na extrema região leste de São Paulo.