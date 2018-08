Bonezinho anuncia Donizete Lima como vice para disputa à Prefeitura

Em convenção do PTB, na manhã deste domingo (19), foi oficializada a dobradinha Bonezinho e Donizete Lima (PP) para disputa nas eleições suplementares...

Em convenção do PTB, na manhã deste domingo (19), foi oficializada a dobradinha Bonezinho e Donizete Lima (PP) para disputa nas eleições suplementares de Araras, que acontece dia 28 de outubro.

Concorriam à vaga de vice, ocupada pelo médico do PP, o ex-vereador Irineu Maretto (PSD), ex-vereador Eduardo de Moraes (PSB) e Miriam Vanessa (PSB).

Durante a convenção, entre os nomes de peso que declararam apoio a Bonezinho, esteve o ex-prefeito Nelson Brambilla que fez questão de discursar a favor do petebista.

O grupo de Bonezinho, formado para disputar o pleito, conta com a coligação partidária: Patriota, PcdoB, PRB, PPL, PP, PROS, PRP, PSL, PSB, e PR. A coligação formada consolida o apoio do candidato ao pleito, de grupos políticos como: do ex-prefeito Nelson Brambilla, do vereador Marcelo de Oliveira, vereador Jackson de Jesus, ex-vereador Eduardo de Moares, vereador José Roberto Apolari, vereador afastado e ex-vice prefeito Francisco Nuci Neto, vereador interino Felipe Beloto e as vereadoras Regina Corrochel e Deise Olímpio.