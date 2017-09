Bom e ruim Faltou pouco para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias fosse derrubada na Câmara. Deise Olímpio (PSC) e Jackson de Jesus...

Bom e ruim

Faltou pouco para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias fosse derrubada na Câmara. Deise Olímpio (PSC) e Jackson de Jesus (Pros) votaram contra a aprovação da lei. Junto deles Carlos Jacovetti (Rede), Marcelo de Oliveira (PRB) e Regina Corrochel (PTB) tentaram vetar a LDO. A base governista composta por Anete Casagrande (PSDB), Eduardo Elias Dias – Du (PHS), José Roberto Apolari (PTB) e Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) apoiou, em votos, o texto do Executivo. Os fiés da balança foram mesmo Romildo Borelli – Baiano (PSD) e Francisco Nucci (PR), que votaram a favor da aprovação da Lei. O curioso é que o ato de Nucci e Baiano, que aparentavam ser pró-governo, na verdade acabou sendo decisivo para que algumas emendas que teriam incomodado a administração municipal fossem aprovadas. Isso porque se a lei fosse derrubada, as emendas propostas por Jackson de Jesus sequer seriam votadas e o texto final poderia ser até mais “agradável” ao Executivo.

Base contra governo?

A recusa de vereadores da base do governo municipal em aprovar o impopular projeto de pagamento de sucumbência a procuradores municipais surpreendeu muita gente. Quando o placar já estava decidido e o presidente da Casa, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) votou também pela derrubada do projeto do próprio filho houve cara de espanto – não se sabe se de forma espontânea – até de vereadores da base. Ainda assim, a derrubada do projeto pode deixar mais dinheiro em caixa ao governo municipal. Isso porque, sem regulamentação, quando há determinação de pagamento de sucumbência a um advogado municipal, essa verba acaba repousando, de fato, nos cofres públicos.

Politicagem

Na última sessão da Câmara, o líder do governo José Roberto Apolari (PTB) aparteou o vereador Jackson de Jesus (Pros) durante a votação do projeto de pagamento da sucumbência a procuradores municipais, e insinuou que vereadores estariam fazendo politicagem com o tema. O termo irritou a colega de legenda de Apolari, Regina Corrochel, que havia falado antes sobre o assunto. Regina chegou a citar, na resposta, que o termo usado feria o decoro parlamentar. Segundo a rádio corredor, como o presidente da Câmara Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) optou em não censurar Apolari, a vereadora deve apresentar um ofício formal (com a gravação da fita da sessão) pedindo justificativa por escrito das razões do colega não ter sido advertido. Dividido internamente, o PTB municipal cogita denunciá-lo no âmbito estadual pela postura contra a colega, nomeada líder do partido na Casa.

Situação preocupante

Na sessão da Câmara, o vereador Romildo Borelli – Baiano (PSD) disse ter encontrado durante a semana, na creche do Jardim Morumbi (Centro Educacional Infantil Luiz Henrique Borelli) “várias situações em que, em nenhum lugar, o bombeiro (Corpo de Bombeiros) deixaria o trabalho continuar daquela forma”. Segundo Baiano, há no local mangueira de gás que estaria “vencida há muito tempo” e ainda a perigosa presença do botijão de gás na parte interna da cozinha da creche, que atende centenas de crianças. O vereador até elogiou o atendimento da instituição, e chegou a ponderar que muita coisa teria sido deixada de administrações anteriores, reforçando que a atual administração “está aí há apenas 8 meses”. Ainda assim, se há risco para as crianças, a solução desse tipo de problema precisa ser “pra ontem”.

Ler ou não ler?

Depois de proporem a leitura da bíblia nas sessões da Câmara e a manutenção do livro sobre a mesa da Presidência, os vereadores Regina Corrochel (PTB), Deise Olímpio (PSC) e Marcelo de Oliveira (PRB) acabaram elaborando projeto de resolução para que a proposta seja decidida pelos colegas da Casa (vale lembrar que quase todos, com exceção de Francisco Nucci, assinaram a indicação a favor da leitura). Na justificativa, o trio alega que o preâmbulo da Constituição cita que o documento foi promulgado “sob a proteção de Deus”. Porém faltou uma ponderação no projeto: diversos doutrinadores da área jurídica apontam que o preâmbulo da Constituição não tem força obrigatória, ou seja, não tem valor jurídico, e serve apenas como uma demonstração da intenção do legislador quando teceu o texto constitucional. Há entendimentos jurisprudenciais que o preâmbulo até seria juridicamente relevante, mas nunca um fator para se analisar a constitucionalidade. Ou seja: vale mesmo o texto da Constituição, o preâmbulo seria mero “apontamento de intenções”.

Audiências públicas

Na próxima quarta-feira (13), às 19h30, o Plenário da Câmara vai receber a população em audiência pública para debater assuntos sobre a inserção do autista na sociedade, políticas públicas e implantação do Centro de Diagnóstico de Autistas. A audiência foi pedida pelo vereador Jackson de Jesus (Pros). Na noite seguinte (14 de setembro), no mesmo horário, a Casa realiza também no Plenário outra audiência para debater sobre projeto que visa alterar o Parcelamento do Solo e regras de urbanização em Araras. Um dos temas é a criação de nova lei para obrigar futuros condomínios residenciais multifamiliares a promoverem adaptações e acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O debate foi suscitado pelo vereador Carlos Alberto Jacovetti (Rede). Em ambas as audiências, qualquer pessoa pode falar, propor modificações e até mesmo tirar dúvidas sobre os assuntos.

Trabalhamos sim!

A vereadora Regina Corrochel (PTB) reforçou seu posicionamento sobre a leitura da bíblia na Câmara de Araras e reclamou de interpretações deturpadas (principalmente via redes sociais), de que a leitura da bíblia atrapalharia os trabalhos da Casa. Regina ainda respondeu, sem perder a compostura, que os vereadores não deixariam de trabalhar devido à leitura – e que a elaboração dessa proposta também não tomou tempo de trabalho dos edis. De fato, é inegável que diversos vereadores têm rotina diária junto à Câmara e é inquestionável que alguns deles têm apresentado diversos projetos – a própria Regina já apresentou junto à Câmara dezenas de propostas. É preciso, mesmo, ponderar, que “uma coisa não tem nada a ver com a outra”. Ou seja, não há como correlacionar o posicionamento favorável ou contrário à leitura da bíblia com a produtividade de um vereador. Conforme Regina deixou claro, e com razão, são assuntos bem distintos.

TORPEDO

“Só a fé, só a religião, consegue realmente tirar pessoas desse vício tão trágico. Então não me posiciono contra a religião e contra a fé. Me posiciono contra o sectarismo. Afinal de contas, a partir do momento que se coloca objeto religioso e se obriga de maneira oficial da Casa, estamos tomando uma posição.”

Do vereador Francisco Nucci sobre seu entendimento de que a leitura da bíblia não deve ser prevista no regimento da Câmara de Araras.