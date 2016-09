Bolso furado

A campanha eleitoral deste ano está sendo uma das mais tímidas de toda a história política da cidade. A duração da campanha diminuiu de...

A campanha eleitoral deste ano está sendo uma das mais tímidas de toda a história política da cidade. A duração da campanha diminuiu de 90 para 45 dias, e é notória a movimentação nas ruas bem abaixo do que em outras eleições neste período – faltando menos de um mês para a escolha do novo prefeito e dos novos vereadores.

Para um município com cinco candidatos a prefeito, na teoria a campanha seria ainda mais intensa que o normal, em virtude do alto número de pretendentes ao cargo. Nunca a cidade teve cinco candidatos – na eleição de 2012 foram quatro.

E vários são os fatores que influenciaram na quantidade relativamente baixa de material de propaganda e cabos eleitorais pelas ruas da cidade. O principal, certamente, é a crise econômica que afetou praticamente todos os setores da sociedade, inclusive o político e partidário.

Com a falta de dinheiro em caixa, uma alternativa bastante utilizada pelos candidatos na atualidade é a internet, pois não há impedimentos legais para publicação de material de campanha nas redes sociais.

Outro fator, também envolvendo a questão financeira, certamente teve papel preponderante para as tímidas campanhas: as denúncias de corrução envolvendo praticamente todos os partidos políticos em nível nacional com acusação de desvio de dinheiro público de diversas empresas públicas.

Com a prisão de alguns políticos e também de grandes empreiteiros, houve uma espécie de “freio” na coleta e distribuição dessas verbas ilícitas aos partidos. Não que a corrupção tenha sido extinta de vez do Brasil, mas o momento não é o mais propício. O fato é que muitas campanhas eleitorais são “patrocinadas” por esta condenável onda de corrupção e desvio de verbas públicas.

Novas regras de campanha estão sendo estabelecidas a cada processo eleitoral, inibindo ainda mais gastos exorbitantes dos candidatos. Entre as principais mudanças ao longo dos anos estão a proibição dos showmícios, da pintura de muros, da instalação de placas… E para a eleição deste ano, a Lei nº 13.165/2015, conhecida como Reforma Eleitoral 2015, promoveu várias outras mudanças – a principal delas foi o impedimento da doação de campanha por empresas, permitindo apenas doações de pessoas físicas. Existe também um limite de gastos para todos os candidatos, dependendo da população do município: em Araras, um candidato a prefeito não pode gastar mais que R$ 689.719,77, enquanto um candidato a vereador não pode exceder R$ 46.400,78 em seus gastos. Nota-se o “cerco se fechando”.

Todas estas regras são uma maneira de procurar democratizar as campanhas políticas, e também inibir o uso do famoso “caixa 2”. Pode não atingir um resultado 100% positivo, mas é uma tentativa e um começo… Há muito ainda para ser mudado no processo eleitoral, mas para isso precisamos de uma reforma política um pouco mais ampla. E o ideal seria discutir esta reforma em uma Constituinte própria e independente – caso contrário os atuais detentores do poder poderiam até mudar coisas sem relevância, mas manteriam, na prática, as regras que não os prejudicassem. O Brasil precisa de pessoas para exigir essas mudanças, o quanto antes!