Bocha de Araras conquista título do Metropolitano da Série Prata

A equipe de bocha do Sayão FC/Secretaria de Esporte conquistou o título da Série Prata do Campeonato Metropolitano, após vencer o segundo confronto contra a equipe do Jardim Eulina, de Campinas, no último sábado (11).

Os ararenses já haviam vencido a primeira partida contra a equipe campineira pelo placar de 4 x 1, no campo do Sayão, e nesta segunda partida a equipe confirmou o título após vencer pelo mesmo placar – precisava ganhar pelo menos duas partidas da melhor de cinco.

Representaram a equipe ararense os jogadores Proni, Zorzenon, Cunhado, Inhau, Chá, Mauro, Cipó, Feijão, Luizão, Gerotto, Oscar, Vlademir, Cecil e Pupi.