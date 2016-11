“Eu não sei o que está acontecendo, mas também não saberia o que fazer se soubesse”. (George Carlin) Não sou supersticioso, mas não...

“Eu não sei o que está acontecendo, mas também não saberia o que fazer se soubesse”. (George Carlin)

Não sou supersticioso, mas não passo debaixo de escada; sempre coloco o pé direito no chão ao me levantar da cama, mas é apenas por puro hábito; se espirro quando estou sozinho rezo um responso só para me garantir: “Deus me crie, amém, perto de mim não tem ninguém”.

Também não deixo sapatos ou chinelos de cabeça para baixo, nem abro guarda-chuva dentro de casa; se derramo sal, jogo um pouco por cima do ombro esquerdo. Sabem como é, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem existem.

Essa absoluta falta de crédito nas forças sobrenaturais explica as figas que faço com os dedos toda vez que certos jornalistas abrem a boca na tevê ou deitam a caneta nos jornalões. O que rola de futurologia anã e mau agouro nos comentários que fazem, está a demandar rápida intervenção da Sociedade Brasileira de Psiquiatria.

Tem jornalista jogando pedra em avião para ver se sai penas e isso, convenhamos, reflete no estado mental daqueles que acreditam cegamente nessa gente que acha que entende de coisas que nem Deus entende.

Ninguém ignora que o fato político, assim como as desgraças que ocorrem no dia a dia, disputam no tapa as pautas ibopeanas. Mas os redatores não precisavam exagerar, ainda que, na geleia global em que a tevê transforma diariamente a população, desinformar é preciso, informar não é preciso.

Se a desgraça atingir políticos, dizem os comunicólogos, a excitação do consumidor de notícia vai a patamares siderais. Como diz um amigo, faz parte da programação da vida. Qualquer dia desses falarei mais desse amigo, para mim um legítimo Paulo Coelho dos pobres.

Os difusores de verdades mentirosas e das previsões de fatos consumados devem estar agradecendo este novembro novidadeiro, repleto de trovoadas no céu e tempestades na terra.

No Hemisfério Norte, um elefante passou por cima de um jumento; abaixo da Linha do Equador, a cana baixou nesta semana no terreiro carioca e levou duas figuraças para uma temporada de jantares de quentinha e de chá das 5 de canequinha.

A eleição do vovô Trump rendeu. Pelo visto, lido e ouvido, vai render muito mais. A previsão mais otimista sobre o magnata republicano é que ele é um dos quatro cavaleiros do apocalipse.

Os analistas de plantão não dizem quem são os outros três, mas garantem que o novo presidente americano é um deles. Isso basta para que eu pense exatamente o contrário do que os jornalistas caboclos andam dizendo sobre o topetudo.

Quem manda, sempre mandou e sempre mandará na terra de Tio Sam é o Pentágono. Wall Street estabelece, o Pentágono chucha com o ferrão e o presidente executa. Portanto, crianças, o presidente americano será sempre um mero gerente na maior força bélico/econômica do planeta.

Tirante o fato de suspeitar da existência dessa santíssima trindade composta de grana, fogo de artilharia, e ordenador do serviço sujo, eu não sei o que está acontecendo naquelas disneylândicas bandas, mas também não saberia o que fazer se soubesse.

Minha santa ignorância tem pedigree nas elucidativas palavras de George Carlin:

“O homem mais sábio que conheci me ensinou uma coisa que jamais esqueci.

E embora eu nunca tenha esquecido, nunca a memorizei também. Então, o que me sobrou foi a memória de ter aprendido algo muito sábio de que não consigo me lembrar”.

Quanto a uma explicação, digamos, racional sobre os turbulentos movimentos de rotação e translação na vida dos ex-governadores cariocas que foram presos horas atrás, a que melhor define a situação dos dois abusados foi esculpida pelo saudoso roqueiro Raul Seixas:

“O planeta como um cachorro eu vejo. Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas num sacolejo”.

Bom dia!