Blitz do bafômetro autua 12 motoristas no sábado

Doze motoristas foram autuados pela Lei Seca em operação de trânsito realizada entre a noite do último sábado (15) e madrugada do domingo (16). A ação promovida pelo Detran.SP (Departamento de Trânsito de São Paulo) teve parceria com as polícias Militar, Civil e Técnico-Científica, além de legistas do IML (Instituto Médico Legal).

A operação foi comandada pelo capitão da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras, Helington Ilgges da Silva, que informa que foi a primeira ODSI (Operação Direção Segura Integrada) feita na cidade. “Ela é feita pelo Detran, que aciona as polícias Militar e Civil, além do IML e presença de legistas”, disse.

Ilgges explica que a operação foi criada pelo governo do Estado de São Paulo e tem como meta reduzir acidentes e mortes no trânsito e que têm como causa a embriaguez ao volante. “O número de acidentes no Estado é alto e a operação é feita para reduzir os índices, além das mortes”, ressalta Ilgges.

Uma blitz foi realizada na Avenida Augusta Viola da Costa – altura do Parque Ecológico Municipal Gilberto Rügger Ometto – e outra na Avenida Dona Renata (Marginal). Segundo nota do Detran, 210 testes do etilômetro (popularmente conhecido como bafômetro) foram realizados.

“Três condutores foram autuados por embriaguez ao volante e terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de responder a processo administrativo junto ao Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses”, informa nota da autarquia estadual.

Além da multa e da suspensão, eles responderão na Justiça por crime de trânsito por apresentarem índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro. “Se condenados, poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como tolerância zero”, complementa a nota.

Por fim, outros nove motoristas foram autuados por recusa ao teste do bafômetro e receberão as mesmas penalidades citadas acima. A PM informou também que dos 210 veículos abordados, 162 eram carros e 48 motocicletas. “Outros nove motoristas foram autuados pela recusa em passar pelo teste e seis carros foram recolhidos para o pátio, além de uma moto. A operação é importante e o nível de registros aceitável”, finaliza Ilgges.

Operação existe desde 2013

A Operação Direção Segura foi lançada pelo governo do Estado no Carnaval de 2013 e conta com equipes do Detran.SP, polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.

Segundo a Lei Seca, todos os motoristas flagrados em fiscalizações têm direito a ampla defesa, até que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) seja suspensa. Caso o condutor volte a cometer a mesma infração no período de um ano, a multa tem valor dobrado.