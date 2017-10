Blá blá blá à desserviço do país

Quem acompanhou o julgamento da aplicabilidade da Lei da Ficha Limpa pelo STF (Supremo Tribunal Federal) precisou ter muita, mas muita paciência ao acompanhar...

Quem acompanhou o julgamento da aplicabilidade da Lei da Ficha Limpa pelo STF (Supremo Tribunal Federal) precisou ter muita, mas muita paciência ao acompanhar os votos dos 11 ministros do Supremo em um caso tão importante – que poderia mudar até a rotina de centenas de cidades pelo país.

A sensação é que se a Justiça comum também fosse dominada pelo marasmo que invade o Supremo, o país ficaria estancado em disputas nos Tribunais ao longo dos séculos. Isto porque, só para se decidir sobre a aplicabilidade da Lei da Ficha Limpa o Supremo levou mais de duas longas e arrastadas sessões. E mesmo assim, a situação ainda não teve um desfecho.

Mesmo bradando indignadamente que suas teses seriam derrotadas, os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio se estenderam por toda a tarde para explicações acerca de suas interpretações. Outrora, Gilmar Mendes já o havia feito. Há mais de um ano Luiz Fux foi mais longe: pediu vista ao processo e o deixou engavetado por mais de 12 meses. Se Fux não tivesse adotado tal medida, a decisão sairia antes mesmo das eleições de 2016, e as centenas de municípios como Araras não teriam que enfrentar tamanho impasse que vivem hoje.

Há quem aponte que o grande problema do Judiciário brasileiro é que ele não enfrenta os obstáculos cotidianos submetidos à apreciação dele próprio. Neste caso – o da incrementação de três para oito anos de sanção a quem foi condenado por “abuso de poder econômico” – não caberia a nós, imprensa, o questionamento se a decisão jurídica foi correta ou não. Afinal podemos, para tal conclusão, ouvir diversos juristas. Mas a crítica sobre a demora para uma decisão é plenamente cabível. Afinal esta demora – decorrente do descompromisso dos magistrados do Supremo com os habitantes das cidades brasileiras afetadas – impacta na rotina dos cidadãos.

Podemos exemplificar o caso do prefeito Pedrinho Eliseu para se ter uma ideia de como uma definição anterior traria aos ararenses – e aos brasileiros – uma segurança (não só jurídica) bem mais robusta do que hoje. Caso a corte suprema decidisse, em 2015 ou 2016, que quem estivesse na situação de Pedrinho não poderia concorrer, mesmo com a insatisfação dos então derrotados, evitaria quaisquer contratempos ou chance de novas eleições em 2017 ou 2018. Da mesma forma, se a corte decidisse que a nova lei não se aplica a esses casos, a campanha do atual prefeito teria sido mais tranquila e essa tranquilidade perduraria pelos próximos três anos.

O debate “sai, não sai” de centenas de políticos pelo país não é nada positivo, justamente por essa decisão ser tão atemporal – ela deveria ter sido adotada muito antes.

Está na hora dos tribunais superiores começarem a trabalhar mais para resolver, de fato, imbróglios que afetam o dia a dia da sociedade – e em tempo que isso não ocasione ainda mais contratempos. Enquanto os ministros do STF se recobrem de discursos prolixos, extensos e sem objetividade, o país fica no aguardo de decisões que, por vezes, causam impacto até no dia a dia do cidadão. Impacto, aliás, que pode prejudicar muito mais o cidadão comum e o país do que os próprios políticos envolvidos. A sociedade precisa de mais pragmatismo e menos blá blá blá…